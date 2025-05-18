Exequias del gaitero Humberto Bracho serán en la Funeraria San Alfonso este domingo 18May

El gaitero Humberto Bracho, quien falleció este sábado 17, será velado este domingo 18 de mayo en la Funeraria San Alfonso, ubicada en el sector Santa María.

Así lo informó la presidenta del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Imgra), Johanna Salas, a Noticia al Día y agregó que el acto crematorio será el lunes 19 a partir de las 2:00 de la tarde en Okinawa.

Asimismo, mencionó que su personal administrativo hará guardia de honor y exhortó a la comunidad gaitera (instrumentistas, solistas, compositores, directores, programas gaiteros) y al pueblo zuliano en general a acompañar en las exequias de tan valioso artista.

Humberto Alejandro Bracho Sánchez nació en Maracaibo en septiembre de 1963. Su carrera profesional inició en la década de 1980, integrando la agrupación "Gaiteros de Pillopo" durante 13 años, donde fungió como cuatrista, guitarrista, bajista, arreglista y director musical, consiguiendo crear el famoso y tan imitado "ritmo Pillopo".

Luego, en 1993, pasó a formar parte de las filas del conjunto La Parranda Gaitera, al lado de grandes figuras de la gaita como Astolfo Romero, Pedro Villalobos y Daniel Méndez, entre otros, desempeñándose como guitarrista, arreglista y director musical.

Asimismo, en 1996 perteneció a la agrupación Cardenales del Éxito, compartiendo tarima con los más renombrados músicos gaiteros del momento. Posteriormente, pasó por las filas de Happy Gaita, Somos, La Maquinaria Gaitera, Salmo 150, Serenata, Gaita Y Show, La Universidad de la Gaita, Zuliano Somos y nuevamente Cardenales del Éxito desde 2022.

Noticia al Día