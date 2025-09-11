Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

La explosión con gran onda expansiva ocurrida la mañana de este jueves 11 de septiembre en una empresa de fuegos artificiales llamada Gallo Verde, ubicada en la zona industrial de San Francisco habría dejado grandes daños con posibles víctimas y heridos.

Varios casas de los sectores que se encuentran cerca de la empresa ubicada en el municipio San Francisco que colinda con la parroquia Marcial Hernández, sufrieron daños considerables por lo que se desconoce la cantidad de heridos y posibles víctimas.

Trascendió que casas de los barrios como El Gaitero, Lucha, Batalla y Victoria 1,2 y 3, se incendiaron dejando como resultado varios lesionados.

Familiares de Jorge Rincón, trabajador de la empresa informaron a Noticia al Día que el hombre se encontraba laborando al momento de la explosión por lo que esperan información de las autoridades sobre su estado de salud.

Las autoridades se encuentran en el sitio del suceso.

Noticia al Día