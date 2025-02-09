Fallece Gladys Suárez, líder del transporte público y legisladora zuliana

El Comité Ejecutivo de la Central Única del Transporte ha informado y lamentado, este sábado 8 de febrero, el sensible fallecimiento de la profesora Gladys Suárez, legisladora zuliana y destacada líder del transporte público de pasajeros del estado Zulia, quien además se desempeñaba como presidenta de la Federación Bolivariana del Transporte.

La profesora Suárez fue una figura clave en el sector del transporte público en la región, reconocida por su compromiso y dedicación en la defensa de los derechos de los transportistas y usuarios. Su liderazgo y trabajo incansable la convirtieron en una voz respetada y valorada en el gremio, así lo informó Erasmo Alían, Presidente de la Central Única De Transporte del estado Zulia, en su cuenta de Whatsapp.

Además de su destacada trayectoria en el ámbito del transporte, Gladys Suárez también incursionó en la política, donde se desempeñó como legisladora del Consejo Legislativo del estado Zulia. Desde su curul, trabajó arduamente por el bienestar de la comunidad zuliana, impulsando iniciativas y proyectos en beneficio de todos los ciudadanos.

La profesora Suárez deja un legado importante en el estado Zulia, tanto en el sector del transporte como en la política. Su partida representa una gran pérdida para la región, pero su ejemplo y enseñanzas perdurarán en el tiempo.

El Comité Ejecutivo de la Central Única del Transporte ha expresado sus condolencias a familiares y amigos de la profesora Suárez, y ha destacado su invaluable aporte al gremio y a la comunidad zuliana.

Noticia al Día / Erasmo Alían