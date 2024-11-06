Falleció Don Gilberto Gudiño Herrera, fundador de Expozulia

En horas de la mañana de este miércoles 6 de noviembre se conoció que el fundador de Expozulia, Don Gilberto Gudiño Herrera, falleció, hasta el momento se desconocen las causas.

Gudiño fue el creador de Expozulia, ese evento tradicional de la Feria de la Chinita que pasó a convertirse en una empresa multifacética.

Además, fue quien introdujo en Venezuela la marca de juguetes Lego, esa con la que mucho de nosotros se divirtió durante la niñez. Fundó a Fedecámaras Zulia y es reconocido como uno de los dirigentes empresariales más importantes del país.

Gilberto Antonio Gudiño Herrera nació el 17 de julio de 1933 en Araure, estado Portuguesa. Es el quinto de sus ocho hermanos, llegó a la capital zuliana en 1953, quedando impresionado por el tamaño del Lago.

