Falleció el gaitero Tito Delgado: Decimista, compositor y cantante del Barrio Obrero de Cabimas

En horas de la mañana se conoció a través de redes que el pasado lunes 28 de octubre falleció Don Tito Delgado a los 84 años, quien fue compositor de gaitas, décimas, músico ejecutante del cuatro e intérprete de gaitas.

El juglar de la gaita nació en Los Puertos de Altagracia, el 20 de enero de 1940, y formó parte del Conjunto Barrio Obrero de Cabimas.

Egresado de la Universidad del Zulia como economista, Delgado Medina trabajó en la Escuela Técnica Industrial de Cabimas.

Es jubilado de la Secretaría de Educación, y trabajó en los aeropuertos del Zulia, concejo municipal de Santa Rita y en algunas empresas privadas.

Destacó siempre por su gran vocación hacia lo cultural musical, en especial al ritmo gaitero zuliano. Fue co-fundador del Conjunto gaitero Barrio Obrero de Cabimas, grupo con el cual compartía esta actividad, como autor, compositor y cantante.

Los restos serán velados en la funeraria Santa Elena de Cabimas este martes 29 de octubre, y mañana 30 será cremado en Maracaibo.

Conozca un poco más de Don Tito Delgado

En el año 1965 Tito graba por primera vez como solista con el Barrio Obrero de Cabimas una gaita de Johnny Parra y Zapata “Oh Madre Mía; en esa misma época, participa en la grabación de la gaita”Cantares Venezolanos” de Alberto Silva Narváez y de la misma forma tiene participación en el coro de la conocida danza: Así es Maracaibo.

La inquietud de Tito Delgado por la música, como solista, corista, y hasta como ejecutante del cuatro es manifiesta; pero también se movió hacia al terreno de la composición, es así, como se escriben los primeros versos, se hacen los primeros ensayos para incursionar en el mundo de la autoría; en el año 1972.

Entre sus composiciones están Pa’viaje y El Cazador y “El Disfraz”.

