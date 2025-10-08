Falleció el periodista Winael Nelson, hijo del Último Paquitín de Maracaibo

Este martes, 7 de octubre se conoció el fallecimiento del periodista Winael Nelson Macho, a los 62 años, hijo del "Último Paquitín de Maracaibo".
De acuerdo al periodista Jhosele Sarabia, Macho falleció producto de un paro cardíaco. Además, estuvo tres días hospitalizado en el Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum).
¿Quién es Winael Nelson?
Winael Arcángel Nelson Macho es un periodista venezolano de profesión, nacido el 17 de noviembre de 1962, y conocido por su trabajo en el estado Zulia, donde fue contratado por la Gobernación del Zulia y por su trabajo en medios locales. Es hijo de Balbina Macho, esposa del último Patiquín de Maracaibo, Manuel Nelson, y hermano del locutor Willy Nelson y el periodista Willy Nelson.
