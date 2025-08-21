Falleció Humberto Petit, creador de la bandera del municipio Miranda

En la madrugada de este miércoles 20 de agosto, se conoció el fallecimiento de Humberto Petit, reconocido por haber diseñado la bandera oficial del municipio Miranda, adoptada oficialmente en 1998.

Originario de Los Puertos de Altagracia, Petit desarrolló su carrera profesional en PDVSA Industrial, donde trabajó en áreas vinculadas a supervisión, diseño y optimización. Durante los años 90, en medio de un proceso de transformación y crecimiento del municipio, surgió la iniciativa de crear un símbolo que reflejara su identidad, historia y valores.

El diseño propuesto por Petit fue elegido por su capacidad de representar la esencia cultural de la región. La bandera, compuesta por tres franjas horizontales —verde, blanco y azul—, incorpora elementos como un pez, notas musicales y cinco estrellas amarillas, cada uno con un significado profundo vinculado al municipio.

Humberto Petit Padrón es considerado una figura emblemática en la construcción de la identidad visual de Miranda. Su legado ha sido valorado como una expresión del arraigo comunitario, la diversidad cultural y las aspiraciones colectivas.

Tras conocerse la noticia de su partida, numerosos habitantes y autoridades locales han manifestado sus condolencias, destacando el impacto duradero de su obra en la memoria y el sentir del pueblo mirandino.

Noticia al Día / Somos Noticias Col