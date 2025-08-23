Falleció la periodista zuliana Lily Bermúdez

Con profundo pesar se conoció en la mañana de este sábado 23 de agosto el fallecimiento de Lily Bermúdez, destacada periodista, docente universitaria de la Universidad del Zulia (LUZ).

El director de Noticia al Día, Lcdo. Julio Reyes, el equipo de redacción y todo el personal lamentan profundamente la irreparable pérdida de la periodista Lily Bermúdez. Extendemos nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus familiares y amigos.

Lily Bermúdez era licenciada en Comunicación Social, especializada en el campo audiovisual. Magíster en Ciencias de la Comunicación, en la mención Gerencia. Además, integró el consejo académico del Centro de Investigaciones de la Comunicación y la Información (CICI) y el comité editorial de la revista Quórum Académico.

