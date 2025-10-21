Faltan 4 días para la Bajada de La Chinita

Ya falta menos de una semana para que Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá se reencuentre con su pueblo zuliano, ese que ‘canta y ora’ y espera con ansias la Bajada de su santa patrona.

Hoy, cuando faltan cuatro (04) días para la Bajada de La Chinita, crece más la emoción y la fe del pueblo creyente se hace más fuerte.

La tradicional Bajada de La Chinita se llevará a cabo el próximo sábado, 25 de octubre y se espera que miles de flores adornen todo su esplendor.

