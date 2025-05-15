Familias de la avenida 46 del Barrio Libertad, en la parroquia Manuel Dagnino de Maracaibo, hacen un llamado al Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, a la Gobernación del estado Zulia y a los entes responsables de las cuadrillas de ambiente para que atiendan de manera urgente la situación de un árbol seco de mamón que representa un alto riesgo para la comunidad.

La vivienda signada con el número 102-165, donde reside el ciudadano de la tercera edad Eudo Sánchez (contactos: 0424-6403324, 0412-6657318), se encuentra particularmente amenazada por la inestabilidad del árbol.

Según relatan los vecinos, la situación se agravó en la jornada de ayer, cuando los fuertes vientos provocaron la caída de un tramo del árbol, afectando el servicio eléctrico de varias casas del sector.

Los residentes advierten que el resto del árbol, de considerable tamaño y visiblemente deteriorado, podría desplomarse en cualquier momento sobre las viviendas cercanas, con el potencial de ocasionar significativas pérdidas materiales e incluso poner en peligro la vida de las personas.

El señor Eudo Sánchez, habitante de la vivienda más expuesta al peligro, también manifestó su angustia ante la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes. "Hemos llamado a los bomberos, al VEN 911 y nadie nos da una solución. Necesitamos que vengan pronto a cortar este árbol antes de que sea demasiado tarde", suplicó el adulto mayor.

Noticia al Día