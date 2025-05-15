Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Familias del Barrio Libertad piden intervención por caída de un árbol seco que afectó el servicio eléctrico en el sector

La vivienda signada con el número 102-165, donde reside el ciudadano de la tercera edad Eudo Sánchez (contactos: 0424-6403324, 0412-6657318), se encuentra particularmente amenazada por la inestabilidad del árbol

Por Andrea Guerrero

Familias del Barrio Libertad piden intervención por caída de un árbol seco que afectó el servicio eléctrico en el sector
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Familias de la avenida 46 del Barrio Libertad, en la parroquia Manuel Dagnino de Maracaibo, hacen un llamado al Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, a la Gobernación del estado Zulia y a los entes responsables de las cuadrillas de ambiente para que atiendan de manera urgente la situación de un árbol seco de mamón que representa un alto riesgo para la comunidad.

La vivienda signada con el número 102-165, donde reside el ciudadano de la tercera edad Eudo Sánchez (contactos: 0424-6403324, 0412-6657318), se encuentra particularmente amenazada por la inestabilidad del árbol.

Según relatan los vecinos, la situación se agravó en la jornada de ayer, cuando los fuertes vientos provocaron la caída de un tramo del árbol, afectando el servicio eléctrico de varias casas del sector.

Los residentes advierten que el resto del árbol, de considerable tamaño y visiblemente deteriorado, podría desplomarse en cualquier momento sobre las viviendas cercanas, con el potencial de ocasionar significativas pérdidas materiales e incluso poner en peligro la vida de las personas.

El señor Eudo Sánchez, habitante de la vivienda más expuesta al peligro, también manifestó su angustia ante la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes. "Hemos llamado a los bomberos, al VEN 911 y nadie nos da una solución. Necesitamos que vengan pronto a cortar este árbol antes de que sea demasiado tarde", suplicó el adulto mayor.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Asamblea Nacional inicia proceso para designar nuevo inspector general de tribunales

La Asamblea Nacional inicia proceso para designar nuevo inspector general de tribunales

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Zulia

Falleció Humberto Petit, creador de la bandera del municipio Miranda

Humberto Petit Padrón es considerado una figura emblemática en la construcción de la identidad visual de Miranda
Nacionales

Cáritas Venezuela distribuye 160 toneladas de ayuda a más de 100 mil afectados por lluvias

Entre los recursos entregados se incluyen alimentos, agua potable, ropa, productos de higiene personal, colchones, carpas y otros artículos de primera necesidad, según detalló la organización
Internacionales

Bolsonaro planeó pedir asilo al Gobierno de Javier Milei

La Policía brasileña encontró, en uno de los celulares de Bolsonaro confiscados dentro del proceso por intento de golpe de Estado, un documento sin fecha en el que el líder ultraderechista solicitaba asilo al declararse víctima de una "persecución" por "motivos políticos"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025