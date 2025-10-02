Miércoles 01 de octubre de 2025
Familias enteras y jóvenes disfrutaron del encendido de luces en la Plaza de la República y celebraron el inicio de la Navidad

La familia marabina y jóvenes de distintas edades disfrutan del inicio de la Navidad en la región zuliana y del…

Por José Gregorio Flores

Familias enteras y jóvenes disfrutaron del encendido de luces en la Plaza de la República y celebraron el inicio de la Navidad
Foto: Xiomara Solano
La familia marabina y jóvenes de distintas edades disfrutan del inicio de la Navidad en la región zuliana y del encendido de luces en la Plaza de la República de Maracaibo, donde el talento regional, acompañado de agrupaciones nacionales e internacionales, se dio cita para esta gran celebración que marca la época más linda del año.

Las instalaciones de la legendaria plaza fueron adecuadas con suficientes distracciones infantiles para que los más pequeños de la casa pasaran un rato inolvidable, lleno de color, música y mucha algarabía.

Cientos de jóvenes también se congregaron para disfrutar del espectáculo, en el que sonaron diversos géneros musicales, pero donde imperó la gaita zuliana.

Personas disfrazadas de San Nicolás, pintacaritas, payasos, castillos inflables, trampolines, vendedores de chucherías, cotufas y lanza burbujas alegraron la tarde-noche a cientos de niños y adolescentes.

También se acondicionaron espacios en la plaza para que los niños se tomaran fotos posando dentro de grandes cajas de regalos y al lado de hermosos renos ornamentados con destellantes luces de colores. Incluso, un robot bailó al ritmo de la gaita y la guaracha zuliana.

Foto: Wilberth Marval, Xiomara Solano

