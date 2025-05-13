Fedecámaras convoca a una Asamblea Anual Ordinaria 2025

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción del Estado Zulia (Fedecámaras Zulia) emite formalmente la convocatoria a sus Cámaras Base, para participar en la Asamblea Ordinaria del año 2025.

Este encuentro se realizará en la ciudad de Maracaibo el próximo jueves 5 de junio de 2025, a partir de las 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Oceanía Hotel Boutique.

El evento gremial abordará puntos como la presentación de la Memoria y Cuenta del período 2023-2025, un ejercicio de transparencia sobre las acciones y logros del gremio durante esta gestión que culmina.

La agenda para este evento también contempla la presentación de las propuestas de los candidatos, seguida por la elección y juramentación de los miembros que integrarán el Comité Ejecutivo del período 2025-2027 y que asumirán el liderazgo del empresariado zuliano.

Asimismo, se entregarán reconocimientos a personas y entidades por su importante contribución al desarrollo empresarial de la región.

Develación de la fotografía del Ing. Ezio Angelini, presidente del período 2021-2023, la cual formará parte de la Galería de presidentes de la institución.

Fedecámaras Zulia exhorta a las cámaras agremiadas a cumplir con los requisitos para participar con su voto en este ejercicio democrático, donde la transparencia y la alternancia serán las protagonistas y así manifestar “El Orgullo de ser Empresario”.

Noticia al Día/Nota de prensa