Fedecámaras-Zulia levanta informe detallado de empresas afectadas en explosión en zona industrial para cuantificar pérdidas

A Los fines de cuantificar las pérdidas y articular un plan de trabajo enfocado en la pronta recuperación de las operaciones industriales y comerciales en la zona industrial donde recientemente se produjo una explosión en una fábrica de pirotécnicos, el presidente de Fedecámaras Zulia Paúl Márquez, recorrió las adyacencias de dicha zona en el municipio San Francisco.

Márquez explicó en la cuenta en Instagram del gremio, que la visita tuvo como objetivo conocer de primera mano el impacto del siniestro en un “número considerable de compañías” que hacen vida en este importante polo industrial.

Durante el recorrido, Márquez estuvo acompañado por el presidente de la Cámara Empresarial de la Zona Industrial, Héctor Siu, con quien revisó instalaciones y conversó con propietarios de empresas afectadas. La visita incluyó la observación de estructuras dañadas y el levantamiento de información para coordinar acciones de apoyo

“Estamos aquí para constatar los daños, pero sobre todo, para ofrecer nuestro apoyo incondicional a los empresarios que vieron su patrimonio y el esfuerzo de años impactados”, expresó.

La detonación registrada el pasado jueves dejó al menos 48 personas afectadas y daños en 482 viviendas, según reportes preliminares.

