Federación Adonay reconoce la labor periodística de Noticia al Día para su ministerio

La Federación Adonay celebró, este sábado 7 de diciembre, un emotivo evento en el que reconoció la destacada labor periodística de Noticia al Día en la difusión de los valores y actividades de la iglesia cristiana.

El evento se llevó a cabo en horas de la mañana, y contó con la participación de diversas organizaciones que colaboran estrechamente con la Federación Adonay, entre ellas, se destacó la presencia del Hospital de Especialidades Pediátricas y la Cruz Roja que han aportado, de manera significativa, al área de la salud.

Foto: Prensa Casa Adonay.

El obispo Gustavo González fue el encargado de entregar los reconocimientos a la periodista Andrea Guerrero y al jefe de redacción Josué Carrillo.

Foto: Prensa Casa Adonay. Obispo Gustavo González

Foto: Prensa Adonay. Andrea Guerrero representando a Noticia al Día

“Es un honor reconocer la labor de Noticia al Día, quienes han sido nuestros aliados en la difusión del mensaje de esperanza y amor. Su compromiso con la verdad y su profesionalismo son un ejemplo para todos nosotros”, afirmó el obispo Gustavo González.

“Agradecemos este reconocimiento y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en conjunto para construir una sociedad más justa y solidaria”, expresó Andrea Guerrero en representación de Noticia al Día.

Además del reconocimiento a Noticia al Día, se aprovechó la ocasión para honrar la labor de evangelistas, maestros, ministros y pastores que han dedicado sus vidas al servicio de la comunidad.

Foto: Prensa Adonay

Foto: Prensa Casa Adonay.

Foto: Prensa Casa Adonay.

Noticia al Día / Andrea Guerrero