El reconocido cantautor colombo-venezolano Felipe Peláez anunció que ofrecerá un concierto en el Palacio de Eventos de Maracaibo el próximo 14 de febrero de 2026.

El evento, titulado "Maracaibo, vos y yo", será una triple celebración: sus 20 años de carrera artística, su cumpleaños número 50 (que es el 7 de febrero) y el Día de los Enamorados.

El anuncio se realizó durante un encuentro íntimo con los medios de comunicación este jueves 21 de agosto. "Dios me dará la oportunidad de cumplir este sueño, este concierto es mío en su totalidad. Estoy orgulloso de haber nacido colombo-venezolano y lo digo cuando viajo por el mundo", expresó Peláez.

El intérprete de vallenato romántico, quien nació en la maternidad Dr. Armando Castillo Plaza de Maracaibo, prometió que el show será uno de los mejores que ha hecho en su tierra natal. "Este concierto tendrá música, pero habrá pincelazos de cultura y muchas sorpresas", detalló.

El artista agradeció el caluroso recibimiento y afirmó que, aunque ya ha cantado en el Palacio de Eventos, esta presentación será "diferente y especial".

El lanzamiento de su libro "Un loco enamorado de la vida"



Felipe Peláez recientemente presentó su primer libro, "Un loco enamorado de la vida", una obra que recorre su vida desde la niñez hasta convertirse en uno de los referentes de la música colombiana.

El artista lo describe como más que un simple libro, sino como una experiencia llena de vivencias, reflexiones y anécdotas inéditas. La obra es un homenaje a los sueños, la perseverancia y el poder transformador del arte.

"Felipe Peláez no solo canta con el alma, ahora también escribe con el corazón", señala el texto del libro, que se presenta como un regalo para sus fans y para todos aquellos que creen en el poder de la música.

