Feria Escolar Zulia 2025 “Regreso a clases” inicia su despliegue para el retorno a la escuela

La cancha Hidalgo Herrera de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, fue el punto de inicio del despliegue de las jornadas de la Feria Escolar Zulia 2025 “Regreso a clases”, organizado por la Gobernación Bolivariana y que se estarán realizando en las distintas parroquias de la capital zuliana, así como en los municipios de la región.

Desde las 8:30 de la mañana de este sábado 6 de septiembre comenzó la atención a los habitantes de la zona, quienes encontraron precios muy por debajo del mercado privado en útiles, textos, morrales, loncheras y uniformes escolares, que garantizan que los estudiantes desde educación inicial hasta la secundaria inicien su año escolar 2025-2026 con su kit escolar completo.

Foto: Cortesía

La primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera, acompañada de la secretaria de Gobierno, Ángela Fernández; la secretaria de Educación, Yamily Suárez y el poder comunal, destacó que la actividad es gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, del gobernador del Zulia Luis Caldera y de convenios con la empresa privada comprometida con el bienestar del pueblo, en este caso con quienes encarnan el futuro del país.

Foto: Cortesía

“Con esta jornada estaremos visitando cada uno de los territorios del estado Zulia, beneficiando a nuestros niños, niñas y adolescentes con útiles escolares a precios solidarios”, afirmó López de Caldera.

Dio a conocer que las próximas jornadas serán este lunes 8 de septiembre en la cancha El Mamón, de la parroquia Idelfonso Vázquez; el martes 9 en la cancha Mi Esperanza de Venancio Pulgar y miércoles 10, en la cancha Juan Bautista de la parroquia Luis Hurtado Higuera, para luego seguir extendiéndose a otras parroquias y municipios.

Foto: Cortesía

La titular de Educación Regional, Morales, añadió que a la par de la venta de útiles y textos, se sumó una jornada integral de salud, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud de la Gobernación, donde se ofreció evaluación cardiovascular, vacunación, desparasitación y atención odontológica.

Foto: Cortesía

La vocera del Circuito Comunal Maigualida Piña, al igual que Lenin Soto, también vocero comunal, expresó que este beneficio alivia el bolsillo del pueblo en esta temporada. “Los precios son solidarios y además dan atención en el área de salud, en odontología, nutrición, la realización del cardiovascular y entrega de medicinas”, expuso Soto.

Foto: Cortesía

Tras la apertura de la feria, la primera Dama López de Caldera recorrió, junto a los representantes del Poder Popular, el Preescolar Gladys de Cardozo, el módulo de servicio Bicentenario y el módulo de Barrio Adentro.

Noticia al Día/Nota de prensa