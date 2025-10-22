Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Filósofo José Pérez Clarín: "José Gregorio Hernández debe ser la ocasión para refundar a Venezuela, para cultivar sus valores"

“Es un día de júbilo, pero también de compromiso”, expresó Pérez Clarín. “Debemos sembrar valores en nuestras vidas y en las estructuras del país para construir una Venezuela próspera, reconciliada y humana”

Por Noticia al Dia

Filósofo José Pérez Clarín:
Foto: María García
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde el Teatro Bellas Artes de Maracaibo, el filósofo José Pérez Clarín ofreció una poderosa reflexión durante la conferencia "El Rostro Humano de la Santidad", en el marco de la canonización de San José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

“Es un día de júbilo, pero también de compromiso”, expresó Pérez Clarín. “Debemos sembrar valores en nuestras vidas y en las estructuras del país para construir una Venezuela próspera, reconciliada y humana”.

José Gregorio Hernández no debe ser visto solo como un santo al que se le pide favores, sino como un modelo de excelencia humana, profesional y espiritual.

La figura de Carmen Rendiles fué exaltada como ejemplo de valentía y entrega, desafiando incluso el significado de su apellido. El llamado es claro: ver a los santos como inspiración para una vida de servicio radical, no solo como intermediarios de milagros.

“El reto es vivir buscando la excelencia, como estudiantes, profesores, empresarios, ciudadanos. Ese es el verdadero legado de José Gregorio Hernández”, concluyó el filósofo.

Es de resaltar que la Conferencia fue aperturada por la Licenciada Liliana Márquez y el padre Eleuterio Cuecas, administrador parroquial de la iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Por María García

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

El Museo Histórico General Rafael Urdaneta arribó a sus 89 años conservando las reliquias de

El Museo Histórico General Rafael Urdaneta arribó a sus 89 años conservando las reliquias de "El Brillante"

Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Sigue en estado crítico la pediatra venezolana agredida en Chile

Sigue en estado crítico la pediatra venezolana agredida en Chile

Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028

Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028

Dos grandes ausentes en el bulevar de 5 e´ Julio: Joyería Cupello y Dorsay

Dos grandes ausentes en el bulevar de 5 e´ Julio: Joyería Cupello y Dorsay

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

Noticias Relacionadas

Zulia

Filósofo José Pérez Clarín: "José Gregorio Hernández debe ser la ocasión para refundar a Venezuela, para cultivar sus valores"

“Es un día de júbilo, pero también de compromiso”, expresó Pérez Clarín. “Debemos sembrar valores en nuestras vidas y en las estructuras del país para construir una Venezuela próspera, reconciliada y humana”
Al Dia

Obras de García Márquez son retiradas por "contenido controversial" en EE. UU

La eliminación de las obras se concentra en estados como Florida, Texas y Tennessee, en dónde se han vetado obras fundamentales de la literatura mundial y latinoamericana
Cultura

El Museo Histórico General Rafael Urdaneta arribó a sus 89 años conservando las reliquias de "El Brillante"

La obra fue inaugurada en 1.936 bajo la gestión del secretario de gobierno Luis Roncajolo, para quien para ese entonces estaba encargado de la presidencia del estado Zulia. Éste encomendó su conducción a una junta ad honoren encargada de administrar el museo, la cual estuvo formada por los ciudadanos Leonardo Weir, Manuel Puchi Fonseca, Luis Villalobos Villasmil, Manuel Ángel Govea y Osmán Loaiza.
Al Dia

Lacava, recién salido de la ducha, desmiente operación a corazón abierto y anuncia chisme que alegrará a muchos y picará a pocos en el cuello

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, volvió a encender las redes con un video tan inesperado como ocurrente: salió de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025