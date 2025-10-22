Filósofo José Pérez Clarín: "José Gregorio Hernández debe ser la ocasión para refundar a Venezuela, para cultivar sus valores"

Desde el Teatro Bellas Artes de Maracaibo, el filósofo José Pérez Clarín ofreció una poderosa reflexión durante la conferencia "El Rostro Humano de la Santidad", en el marco de la canonización de San José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

“Es un día de júbilo, pero también de compromiso”, expresó Pérez Clarín. “Debemos sembrar valores en nuestras vidas y en las estructuras del país para construir una Venezuela próspera, reconciliada y humana”.

José Gregorio Hernández no debe ser visto solo como un santo al que se le pide favores, sino como un modelo de excelencia humana, profesional y espiritual.

La figura de Carmen Rendiles fué exaltada como ejemplo de valentía y entrega, desafiando incluso el significado de su apellido. El llamado es claro: ver a los santos como inspiración para una vida de servicio radical, no solo como intermediarios de milagros.

“El reto es vivir buscando la excelencia, como estudiantes, profesores, empresarios, ciudadanos. Ese es el verdadero legado de José Gregorio Hernández”, concluyó el filósofo.

Es de resaltar que la Conferencia fue aperturada por la Licenciada Liliana Márquez y el padre Eleuterio Cuecas, administrador parroquial de la iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Por María García

Noticia al Día