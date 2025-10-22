Miércoles 22 de octubre de 2025
Filven llega a Maracaibo del 23 al 25 de octubre en la Biblioteca Pública María Calcaño

La feria busca fomentar el hábito de la lectura, el pensamiento crítico y el acceso democrático al conocimiento

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Foto: Agencia
La ciudad de Maracaibo será sede de la 21a edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), que se celebrará del 23 al 25 de octubre en la Biblioteca Pública del Estado Zulia “María Calcaño”, ubicada en el casco central de la capital zuliana.

El evento, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reunirá a escritores, editoriales, lectores y promotores culturales en torno a una programación que incluye presentaciones de libros, conversatorios, recitales, actividades infantiles y exposiciones temáticas. La feria busca fomentar el hábito de la lectura, el pensamiento crítico y el acceso democrático al conocimiento.

En esta edición, Filven se enmarca en la conmemoración de los 200 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, por lo que se espera una agenda especial dedicada a la historia regional, la identidad zuliana y la memoria colectiva.

La Biblioteca María Calcano, espacio emblemático de la cultura marabina, abrirá sus puertas a estudiantes, docentes, investigadores y público general que desee participar en esta fiesta literaria. El acceso será libre y se contará con la presencia de editoriales nacionales e internacionales, así como autores invitados.

Filven se consolida como una plataforma para el encuentro entre generaciones, el diálogo intercultural y la promoción de la palabra escrita como herramienta de transformación social.

Noticia al Día

