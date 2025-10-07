Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Este jueves 9 de octubre, la estación de radio Sabor 106.5 FM, junto al director de producción Rafael Ponte, Richard Fuenmayor y Kennys Kilson prometen una velada inolvidable para todos los amantes de la música en el Zulia.

A partir de las 7 de la noche, la Fonoplatea de los Éxitos, en el Edificio Radiolandia, en la Avenida 8 Santa Rita con calle 73, se convertirá en el epicentro de la celebración musical con un evento que reunirá a destacados exponentes del género gaitero y salsero.

Los asistentes podrán disfrutar de la presentación del reconocido "Tren Gaitero" de José Ñoño Acosta, el Coloso de Cantares, Rincón Morales, quien traerá lo mejor de los conjuntos gaiteros, junto al salsero mayor, Aníbal Landaeta, conocido por su energía y carisma en el escenario. Esta noche promete ser un festín de ritmos y melodías, ideal para compartir en familia y con amigos.

La entrada es totalmente gratuita, lo que permite que todos puedan unirse a esta celebración de la música y la cultura zuliana. Con 180 sillas disponibles y una pantalla grande para que nadie se pierda ni un solo detalle de las actuaciones, el evento está diseñado para ofrecer una experiencia cómoda y entretenida.

Los organizadores invitan a todos los ciudadanos a no perderse esta oportunidad de disfrutar de un espectáculo que resalta la riqueza cultural de la región. Con la participación de músicos talentosos y un ambiente festivo, se espera que la noche sea un verdadero homenaje a la tradición musical del Zulia.

No dejes pasar esta oportunidad de vivir una noche llena de alegría y buena música.

Kelly Nava/ Pasante

Video: Franyer Garcia

Noticia al Dia