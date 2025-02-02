Frente Amplio por el Zulia trabaja en propuestas para recuperar liderazgo regional en la economía nacional

Para nadie es un secreto el papel estelar del Zulia en el desarrollo de la Venezuela moderna gracias a sus riquezas petroleras y agropecuarias.

Sitial que progresivamente ha perdido y que estamos llamados a recuperar para sumarnos y potenciar, como sólo el Zulia lo sabe hacer, al Plan de las 7 Transformaciones en todas las áreas de la vida nacional.

En este orden de ideas, parte del equipo que acompañó al Gobernador Francisco Arias Cárdenas, reanimado y comprometido, se ha reunido para presentar proyectos productivos y dar continuidad a los planes de desarrollo nacional que impulsa el Presidente Nicolás Maduro y motorizar el Eje Occidental de desarrollo.

Por tal motivo, la organización CorpoArtes, liderada por el Soc. Giovanni Villalobos, convocó este viernes 31 de enero a una concurrencia multidisciplinaria de casi 200 personas para un encuentro donde se intercambiaron propuestas en materia de infraestructura, cultura, educación, salud, ambiente, desarrollo agropecuario y turismo sustentable, sostenible y regenerativo, a objeto de hacer aportes concretos con su conocimiento y experticia a los planes de desarrollo y reconquista del sitial de honor del Zulia como polo de desarrollo económico de Venezuela, con el concurso del poder popular y las comunas.

De esta manera, quedó formalmente constituido el Frente Amplio por el Zulia, FAZ.El presidente de CorpoArtes, Soc. Giovanny Villalobos, ex Secretario de Gobierno y de Cultura, enfatizó la urgencia de retomar el rumbo de este importante estado occidental de Venezuela más allá del oro negro, tomando en cuenta su inmensa riqueza cultural, agropecuaria y turística. Y de absolutamente todos, el epicentro es el Lago de Maracaibo.

En la actividad estuvieron presentes importantes actores del quehacer económico y político regional como ex alcaldes, empresarios, expertos, artistas y público en general.

Mariela Quintero Leal. Prensa FAZ