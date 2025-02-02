Viernes 15 de agosto de 2025
Frente Amplio por el Zulia trabaja en propuestas para recuperar liderazgo regional en la economía nacional

En la actividad estuvieron presentes importantes actores del quehacer económico y político regional

Por Christian Coronel

Para nadie es un secreto el papel estelar del Zulia en el desarrollo de la Venezuela moderna gracias a sus riquezas petroleras y agropecuarias.

Foto: Cortesía

Sitial que progresivamente ha perdido y que estamos llamados a recuperar para sumarnos y potenciar, como sólo el Zulia lo sabe hacer, al Plan de las 7 Transformaciones en todas las áreas de la vida nacional.

Foto: Cortesía

En este orden de ideas, parte del equipo que acompañó al Gobernador Francisco Arias Cárdenas, reanimado y comprometido, se ha reunido para presentar proyectos productivos y dar continuidad a los planes de desarrollo nacional que impulsa el Presidente Nicolás Maduro y motorizar el Eje Occidental de desarrollo.

Foto: Cortesía

Por tal motivo, la organización CorpoArtes, liderada por el Soc. Giovanni Villalobos, convocó este viernes 31 de enero a una concurrencia multidisciplinaria de casi 200 personas para un encuentro donde se intercambiaron propuestas en materia de infraestructura, cultura, educación, salud, ambiente, desarrollo agropecuario y turismo sustentable, sostenible y regenerativo, a objeto de hacer aportes concretos con su conocimiento y experticia a los planes de desarrollo y reconquista del sitial de honor del Zulia como polo de desarrollo económico de Venezuela, con el concurso del poder popular y las comunas.

De esta manera, quedó formalmente constituido el Frente Amplio por el Zulia, FAZ.El presidente de CorpoArtes, Soc. Giovanny Villalobos, ex Secretario de Gobierno y de Cultura, enfatizó la urgencia de retomar el rumbo de este importante estado occidental de Venezuela más allá del oro negro, tomando en cuenta su inmensa riqueza cultural, agropecuaria y turística. Y de absolutamente todos, el epicentro es el Lago de Maracaibo.

En la actividad estuvieron presentes importantes actores del quehacer económico y político regional como ex alcaldes, empresarios, expertos, artistas y público en general.

Mariela Quintero Leal. Prensa FAZ

Economía

Continúa la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica a través de Patria

La entrega de este estipendio se realiza de manera gradual a través de la plataforma
Zulia

Tranvía de Maracaibo recibe doble validación de MINTUR, por sus rutas turísticas

Estas distinciones refuerzan la labor del tranvía como motor del turismo sostenible en la región
Al Dia

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

En las últimas horas, un video grabado en Maracaibo se viralizó en redes sociales: un motorizado circula por una avenida…
Cultura

El cuatrista zuliano Jorge Polanco celebra 40 años de trayectoria artística con el lanzamiento de varios discos y una próxima gira en Venezuela

Fiel a sus raíces, Polanco recientemente llegó al Zulia luego de estar 10 años en el exterior, tiempo que aprovechó para seguir proyectando el folclor venezolano con presentaciones en varios continentes y radicarse en Miami (EEUU). Su talento innato y la destreza con la que domina el instrumento, lo han convertido en uno de los músicos más destacados de Latinoamérica.

