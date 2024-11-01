Fuerte aguacero cae sobre Maracaibo y San Francisco la tarde de este 1-Nov: Puente sobre el Lago cerrado

La tarde de este viernes 1 de noviembre fuerte aguacero refresca la tarde de los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia.

Nubarrones, vientos y truenos acompañan las precipitaciones que hicieron que las autoridades cerraran el Puente sobre el Lago para evitar accidentes.

En San Francisco reportan vientos huracanados, por lo que hacen llamado a la comunidad a tomar las previsiones necesarias.

El Inameh en su reporte informó que : "Se mantiene áreas nubladas, generando lluvias o chubascos y actividad eléctrica al oeste de nuestra Guayana Esequiba, Sucre, norte de Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, la Guaira, Aragua, Carabobo, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Andes, Lara, Falcón y Zulia, en el resto del territorio nacional, se observa cielo parcialmente nublado".

Según el Jefe de Sección de Monitoreo de Eventos Naturales y Antrópicos de Protección Civil Maracaibo, la cantidad de agua caída en la ciudad hasta las 3: 20 de la tarde fue de 65 mm³, es decir 65 litros de agua por metro cuadrado, comentó a través de una publicación en su red social X.

Noticia al Día