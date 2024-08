Fuerte lluvia vuelve a dejar zonas de Paraguaipoa y Valmore Rodríguez sin luz

Pasadas las 12 a.m. terminó de llegar el suministro eléctrico en Zulia tras el apagón nacional.



En Valmore Rodríguez llovió y a las 6 a.m. se volvió a ir. Se presume que la falla sea local. No hay cobertura. Antenas de Digitel y Movistar no tienen baterías. Movilnet no existe.