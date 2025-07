Fuerza motorizada del Zulia se suma a los más de tres mil transportistas que respaldan la candidatura de Gian Carlo Di Martino

La fuerza motorizada del Zulia decidió este viernes 18 de julio sumarse a los más de tres mis transportistas que respaldan la candidatura de Gian Carlo Di Martino para la Alcaldía de Maracaibo, en un acto multitudinario que tuvo lugar en el salón Caroní del Hotel del Lago (Tibisay), donde destacó la presencia del "Volcán de América", Argenis Carruyo.

Asimismo, estuvieron presentes el diputado Arnoldo Olivares, jefe del comando de campaña de Di Martino, Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Transporte del Zulia, Gleiman Vanegas, coordinador regional de la fuerza motorizada, Henry Torres, presidente de la Red de Taxis del Zulia y Roger Hernández, en representación del Órgano Superior del Transporte de la región, entre otros.

Durante la actividad, Erasmo Alián hizo entregó a Di Martino un documento con una serie de propuestas para mejorar las condiciones de todos los choferes de tráfico, en especial, a los que circulan en "carritos por puestos" y cuyas unidades se encuentran destartaladas. Asimismo, también le solictan que las nuevas autoridades del IMTCUMA y de la Terminal de Pasajeros de Maracaibo sean transportistas.

"Necesitamos créditos para rehabilitar la flota de carritos por puestos, para que los conductores que andan en buses puedan comprar sus repuestos. Necesitamos que las calles estén asfaltadas, señalizadas y con sus respectivos semáforos. Las autoridades del IMTCUMA y del Terminal de Pasajeros tienen que ser choferes, personas que conozcan la ciudad, que conozcan el tráfico", dijo Alián.

Di Martino… que vuelva la Gaita del Año!

Por su parte, el "Volcán de América", Argenis Carruyo, asistió a la convocatoria de los transportistas para solicitarle al candidato Gian Carlo Di Martino que de resultar ganador en los comicios municipales el próximo 27 de julio, considere realizar nuevamente el festival La Gaita del Año, evento que por muchos años enalteció y proyectó al país la música autóctona del estado Zulia.

El lunes 28 salimos a gobernar

Con gran entusiasmo, Martino durante unas breves palabras, agradeció el apoyo que le están brindando los profesionales del volante, comprometiéndose a no fallarles en todas las peticiones y solicitudes que tienen para la municipalidad. Resaltó que tras obtener su victoria, desde el mismo lunes 28 de julio comenzará a trabajar para que Maracaibo vuelva a ser la primera ciudad de Venezuela.

"Esta demostración de afecto y respaldo no es en vano, la gente tiene memoria y el pueblo es sabio. No voy a esperar ninguna juramentación una vez que los marabinos me elijan, saldré a trabajar con mi gente para rescatar esta ciudad y devolvérsela a su gente. Maracaibo tendrá de nuevo un buen sistema de recolección de basura, tendrá sus calles y avenidas limpias, asfaltadas y señalizadas", enfatizó el candidato.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Wilberth Marval