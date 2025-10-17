Fuga de gas cloro afectó a más de 32 personas en Guárico

Un total de 32 personas (19 adultos y 13 niños) resultaron afectadas tras registrarse una fuga de gas cloro en la planta potabilizadora de Hidropáez, ubicada en el sector Puerta Negra de San Juan de los Morros, estado Guárico este miércoles 15 de octubre

El cuerpo de Protección Civil informó a través de su cuenta de Instagram que los afectados recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte del personal de rescate. Posteriormente, los trasladaron a un centro asistencial para recibir tratamiento médico por la exposición al gas cloro.

Asimismo el organismo agregó que el incidente activó un operativo para controlar la situación, que estuvo a cargo de funcionarios de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos Forestales, la Policía Municipal de la región y otras autoridades.

Como parte del despliegue los organismos de seguridad ejecutaron el desalojo de varias instituciones en el perímetro, que incluyó la evacuación de estudiantes, docentes y personal administrativo de diferentes centros educativos cercanos al lugar del incidente.

