Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Fundación Nacional de la Gaita sigue fortaleciendo el talento infantil y juvenil con la entrega de instrumentos

La entrega tuvo lugar en las instalaciones de la fundación y fue encabezada por su presidente, Endri Méndez, junto al gerente general, Argenis Sánchez

Por Andrea Guerrero

Foto: Cortesía
La Fundación Nacional de la Gaita, Gaiteros de Corazón, realizó una nueva entrega de kits de instrumentos gaiteros a cinco instituciones educativas: Colegio San José de Calasanz, Colegio Niños Cantores del Zulia, Colegio U.E.P. Fe y Alegría Ignacio Huarte, Colegio Complejo Educativo Jesús Soto (Antiguo Colegio Washington) y la Escuela de Gaita Bloques de San Felipe, perteneciente a la comunidad del Municipio San Francisco.

La entrega tuvo lugar en las instalaciones de la fundación y fue encabezada por su presidente, Endri Méndez, junto al gerente general, Argenis Sánchez. En un ambiente lleno de alegría y entusiasmo, los niños recibieron los instrumentos con gran emoción, reafirmando el impacto positivo de esta iniciativa en su formación artística.

También recibieron palabras de motivación por parte de Humberto Sánchez “El Ovejo” destacado tamborero, percusionista y creador de estilos dentro del género gaitero. Esta actividad forma parte de la programación de Gaiteros de Corazón para este año, que incluye la realización de conciertos y festivales destinados a proyectar el talento de las agrupaciones gaiteras y seguir promoviendo nuestra identidad cultural.

Con esta acción, la fundación continúa consolidando su misión de preservar y difundir la gaita, asegurando que la tradición siga viva en las manos y voces de las nuevas generaciones.

Noticia al Día / Nota de prensa

