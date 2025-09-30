Fundación Niños del Sol concluye el Mes Amarillo con una toma de calle en la Plaza Bolívar

La Fundación Niños del Sol (Fundanis), a través de su servicio de Defensoría, cerró las actividades del Mes Amarillo, dedicado a la prevención del suicidio, con una jornada de toma de calle en la Plaza Bolívar de Maracaibo.

El objetivo fue llevar un mensaje directo a la comunidad sobre la importancia de la prevención, la identificación de señales de alerta y la búsqueda de apoyo oportuno en materia de salud mental.

Foto: Cortesía

La actividad se enmarcó en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, y buscó extender el impacto del Mes Amarillo, visibilizando los estigmas asociados a la salud mental.

La jornada estuvo liderada por la coordinadora del Servicio de Defensoría Fundanis, Yahisbeth González y contó con la participación del equipo de trabajo, junto a niños y niñas, beneficiarios de la Fundación. Durante el recorrido por el espacio público, se distribuyó material informativo y se promovió el diálogo abierto sobre el tema, con el propósito de sensibilizar a los marabinos.

Foto: Cortesía

"Nuestra misión va más allá de la asistencia; se centra en la protección integral de la vida. Con esta actividad, hemos querido enfatizar que hablar de suicidio y buscar ayuda es fundamental. Es un llamado a la comunidad a reconocer las señales de alerta y a entender que el apoyo profesional es necesario y está disponible", expresó Yahisbeth González, coordinadora del Servicio de Defensoría de la Fundación Niños del Sol.

Con esta y otras iniciativas, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de la Fundación Niños del Sol, reafirma su compromiso con la promoción del bienestar psicosocial, la defensa de los derechos de la infancia y la construcción de comunidades más sensibles y preparadas para afrontar los desafíos de la salud mental.

Foto: Cortesía

Lee también: Basílica cerró con un concierto el Potazo Chiquinquireño

Noticia al Día/Nota de prensa