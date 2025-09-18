Fundación Niños del Sol reabre este 18 de septiembre Escuela para Padres

La Fundación Niños del Sol, a través de su Centro de Orientación Familiar (COF), adscrito a la Alcaldía de Maracaibo, anunció la reactivación de su reconocida Escuela para Padres, un espacio dedicado a fortalecer los vínculos familiares, promover el bienestar emocional y brindar herramientas prácticas para la crianza consciente.

La información la dio conocer Nicolle Sardi, Coordinadora del Centro de Orientación Familiar, quien expresó que esta nueva etapa con la Directora de Desarrollo Social al frente, Ana Clara Barboza de Di Martino, viene acompañada de una visión renovadora y empática, con charlas o encuentros que buscarán ser un espacio de escucha, reflexión y aprendizaje colectivo, adaptados a las realidades actuales que enfrentan madres, padres y representantes.

Foto: Cortesía

“La Escuela para Padres es mucho más que un ciclo de charlas. Es una comunidad que acompaña, orienta y transforma. Queremos que cada familia se sienta parte de este proceso”, expresó Nicolle Sardi.

Indicó que la Escuela para Padres funcionará a través de sesiones vía online o presenciales en las instalaciones de la Fundación Niños del Sol, ubicada en el final de la avenida Bellavista con Padilla, y las temáticas de las charlas abordarán desde la comunicación afectiva, el manejo de límites, el autocuidado parental, hasta la prevención de situaciones de riesgo. Además, se incluirán dinámicas participativas, recursos multimedia y espacios lúdicos para fomentar el aprendizaje vivencial.

Foto: Cortesía

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Maracaibo, a través de la Fundación Niños del Sol, reafirma su compromiso con el fortalecimiento familiar como base de una sociedad más empática, resiliente y solidaria. La invitación está abierta a todas las familias de la comunidad, la participación es totalmente gratuita.

Noticia al Día/Nota de prensa