Fundagraez inauguró nuevas escuelas de gaita en Mara, Lagunillas y La Cañada de Urdaneta

La Fundación para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre del estado Zulia (Fundagraez) anuncia con entusiasmo la inauguración de tres nuevas Escuelas de Gaita en los municipios Mara, La Cañada de Urdaneta y Lagunillas, un paso significativo para la preservación, promoción y enseñanza del ritmo tradicional que representa a todos los zulianos.

Esta iniciativa busca expandir el alcance de la educación musical, especialmente entre las nuevas generaciones, garantizando que el legado del "furro" y la "tambora" continúe resonando en la cuna de la gaita, junto al cuatro y la charrasca. Con la inauguración de estos nuevos espacios, Fundagraez reafirma su compromiso con el patrimonio cultural inmaterial del Zulia.

“Desde Fundagraez estamos abriendo tres nuevas escuelas de formación en los municipios Lagunillas, La Cañada y Mara, brindando la oportunidad de iniciarse en la música y la cultura a través de nuestra gaita, al mismo tiempo formando ciudadanos de provecho y valores, alejándolos de tantas cosas malas que existen tanto en la calle como en el mundo digital y que influyen muchas veces de forma negativa en nuestros niñas, niños y adolescentes de nuestra región”, expresó José Leonardo Linares, presidente de Fundagraez.

Detalles de las escuelas y formación

Cada escuela ofrecerá un programa de formación integral que incluirá la enseñanza de los distintos instrumentos tradicionales de la gaita (cuatro, furro, tambora, charrasca), así como técnica vocal, y la historia del género. El objetivo es formar músicos completos, embajadores de la tradición zuliana.

La información detallada sobre el proceso de inscripción, horarios y requisitos se anunciará a través de las redes sociales de Fundagraez. La formación estará a cargo de instructores capacitados, gaiteros y profesionales con amplia trayectoria en la música zuliana.

Fundagraez invita a la comunidad de los municipios Mara, La Cañada de Urdaneta y Lagunillas a participar activamente en esta noble causa que fortalece las raíces culturales del estado.

Noticia al Día / Nota de Prensa