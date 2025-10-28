Fundanica Zulia organiza almuerzo benéfico “Entre Sabores y Sonrisas” a favor de niños con cáncer

La Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia (Fundanica Zulia) anunció la realización de la cuarta edición de su almuerzo benéfico “Entre Sabores y Sonrisas”, el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 12:30 p.m. en el Salón Leonardo Da Vinci de Casa D’ Italia, en Maracaibo.

El evento reunirá a 10 reconocidos chefs de la ciudad, quienes ofrecerán una experiencia culinaria tipo buffet con platos regionales, nacionales e internacionales, además de postres, brindis, música en vivo y sorpresas para los asistentes. La actividad forma parte de las iniciativas de recaudación de fondos que la fundación realiza en el último trimestre del año, con el objetivo de garantizar tratamientos médicos, exámenes de laboratorio e imágenes para sus pacientes oncológicos.

Entre los chefs participantes destacan Franklin Montilla, Ariel Villa, Néstor Mena, Daniel Molina, Milagros Parra, Douglas Mata, Beatriz Ojeda, Lourdes López, Valentina Lucena y Máximo Colina, junto a las marcas Bodegón Wiskería, Estación Central del Café y Estación Bevanda. La ambientación musical estará a cargo de Marabones, Rafito Saxo y Dj Chato.

Las entradas tienen un costo de 80 dólares por persona y pueden adquirirse directamente en la sede de Fundanica Zulia, ubicada en la calle 61 (Universidad), detrás del Cuartel Libertador, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También están disponibles a través del número 0414-6411618 o por mensaje directo en Instagram @fundanicazulia.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Fundanica Zulia se ha consolidado como una institución pionera en el occidente del país, brindando atención integral a niños y adolescentes con diagnóstico oncológico, provenientes de los estados Zulia, Falcón, Táchira, Trujillo y Mérida. Actualmente, atiende a 150 pacientes en tratamiento activo y a otros 60 en fase de control y seguimiento, sumando cerca de 4.000 beneficiarios desde su fundación.

Noticia al Día / Nota de prensa