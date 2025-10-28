Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Fundanica Zulia organiza almuerzo benéfico “Entre Sabores y Sonrisas” a favor de niños con cáncer

La actividad forma parte de las iniciativas de recaudación de fondos que la fundación realiza en el último trimestre del año, con el objetivo de garantizar tratamientos médicos, exámenes de laboratorio e imágenes para sus pacientes oncológicos.

Por Andrea Guerrero

Fundanica Zulia organiza almuerzo benéfico “Entre Sabores y Sonrisas” a favor de niños con cáncer
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia (Fundanica Zulia) anunció la realización de la cuarta edición de su almuerzo benéfico “Entre Sabores y Sonrisas”, el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 12:30 p.m. en el Salón Leonardo Da Vinci de Casa D’ Italia, en Maracaibo.

El evento reunirá a 10 reconocidos chefs de la ciudad, quienes ofrecerán una experiencia culinaria tipo buffet con platos regionales, nacionales e internacionales, además de postres, brindis, música en vivo y sorpresas para los asistentes. La actividad forma parte de las iniciativas de recaudación de fondos que la fundación realiza en el último trimestre del año, con el objetivo de garantizar tratamientos médicos, exámenes de laboratorio e imágenes para sus pacientes oncológicos.

Entre los chefs participantes destacan Franklin Montilla, Ariel Villa, Néstor Mena, Daniel Molina, Milagros Parra, Douglas Mata, Beatriz Ojeda, Lourdes López, Valentina Lucena y Máximo Colina, junto a las marcas Bodegón Wiskería, Estación Central del Café y Estación Bevanda. La ambientación musical estará a cargo de Marabones, Rafito Saxo y Dj Chato.

Las entradas tienen un costo de 80 dólares por persona y pueden adquirirse directamente en la sede de Fundanica Zulia, ubicada en la calle 61 (Universidad), detrás del Cuartel Libertador, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También están disponibles a través del número 0414-6411618 o por mensaje directo en Instagram @fundanicazulia.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Fundanica Zulia se ha consolidado como una institución pionera en el occidente del país, brindando atención integral a niños y adolescentes con diagnóstico oncológico, provenientes de los estados Zulia, Falcón, Táchira, Trujillo y Mérida. Actualmente, atiende a 150 pacientes en tratamiento activo y a otros 60 en fase de control y seguimiento, sumando cerca de 4.000 beneficiarios desde su fundación.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro suspende acuerdos de gas con Trinidad y Tobago

Presidente Maduro suspende acuerdos de gas con Trinidad y Tobago

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Municipios zulianos brillan en entrega de bandas especiales del reinado de la Chinita

Durante la esperada entrega de bandas especiales al reinado de la feria en honor a la Chinita, se reconocieron las…
Internacionales

Huracán Melissa visto desde el espacio

Desde la Estación Espacial Internacional (EEI), se logró registrar la magnitud del ciclón, evidenciando su vasta extensión y la organización de sus bandas nubosas. El video, compartido por agencias meteorológicas como RAMMB/CIRA y Meteoguajira, ha sido utilizado para alertar a las poblaciones costeras y reforzar las medidas de prevención ante el avance del sistema.
Zulia

Inicia la presentación oficial de las candidatas al reinado de la feria en honor a la Chinita

Un total de 21 bellezas provenientes de los municipios de la región y 30 pequenitas, aspiran coronarse como las soberanas de las festividades en este 2025.
Zulia

Alcalde Gian Carlo Di Martino: "Para el mes de enero de 2026 estaría listo el Proyecto Corredor Vial San José Gregorio Hernández"

El proyecto contempla el asfaltado de calles y avenidas, así como la instalación de sistemas de iluminación con nuevas tecnologías en la avenida 17, conocida como Castillo Plaza. Esta intervención forma parte de una estrategia integral de recuperación vial y urbana, coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025