Funvisis reportó un sismo de 3.4 en Bachaquero

La Fundación Venezolana de Investigación Sismológica (Funvisis), reportó un sismo de 3.4 a 25 kilómetros del este de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, estado Zulia, con una profundidad de 30.9 km.

El movimiento telúrico se registró a las 6:58 de la mañana de este viernes 23 de agosto.

Además, el organismo indicó que otros cuatro sismos se registraron en la madrugada de este viernes, siendo los tres primeros en la localidad andina de Santo Domingo, Mérida, uno a 19 km al norte, a las 12:11 am, con una magnitud de 2.3 y una profundidad de 14.6 km. El segundo fue al sur, a las 12: 46 am de 2.8 y un tercero reportado al sureste a la 1:52 am de 2.9.

El cuarto Funvisis lo reportó en a 27 kilómetros de Irapa, estado Sucre, a las 4:01 de la mañana y con una magnitud de 3.0 y una profundidad de 5.0 km.

