Galerías reabrió su pista de hielo: Estamos de vuelta

Este sábado 8 de febrero, el Centro Comercial Galerías Mall anunció la reapertura de su pista de hielo.

A través de un material audiovisual, publicado a las 5.00 de la tarde, se puede observar a varios jóvenes patinando en la anhelada pista que por mucho tiempo estuvo inactiva.

Estas imágenes llenan de ilusión a cientos de marabinos que esperaron con ansias este momento. Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar en la que expresaron su alegría y recordaron la "época dorada" de Galerías Mall.

También se espera que se vuelvan activar los programas educativos y recreacionales sobre la pista de hielo, que en su época llamó la atención de cientos de citadinos y turistas.

La pista de hielo de Galerías Mall, es un lugar emblemático para los marabinos, es un espacio donde familias y amigos se reunían para disfrutar de un rato de diversión y patinaje.

Noticia al Día / Andrea Guerrero