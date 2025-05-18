Gastronomía perijanera llegará a Nueva York con Javier Gutiérrez en el Favorite Chef

El chef Javier Gutiérrez visitó la redacción de Noticia al Día (NAD) para informar que está participando en el concurso “Favorite chef” que tendrá la final en New York, EEUU.

Gutiérrez, oriundo de Machiques de Perijá, demostrará su talento con los sabores criollos de la cocina venezolana y especialmente la de su natal Perijá. El chef profesional, es además, licenciado en ciencias políticas y administrativas, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta.

"siempre sentí inspiración por la cocina y desde hace 9 años decidí subir un escalón, hacerlo de manera profesional en el sentido de ir a una escuela y formarme como chef", expresó.

El zuliano estudió dos años en la escuela de cocina Concasse, situada en Maracaibo. Allí se graduó como chef profesional. “Todas las cocinas de diferentes partes del mundo me gustan. Doy clases de cocina asiática, italiana, española, de Portugal y de varios países de América Latina; todas son interesantes, tienen su historia, sus ingredientes; con la que más me identifico es con la italiana”, aseguró.

El chef Javier resaltó: “Para mí la cocina italiana es una cocina muy honesta, un plato se hace con pocos ingredientes. Realmente, la calidad tiene que ser buena y el resultado tiene que ser excelente; no hay muchos elementos donde te puedas esconder si algo no sale bien”.

De la cocina venezolana, el plato favorito es el asado caraqueño “lomo negro". Gutiérrez explicó parte de su proceso para participar en el concurso más prestigioso, como lo es “Favorite chef”.

“Llené todo el formulario, me aceptaron junto a casi mil personas provenientes de todo el mundo que aspiran ganar como yo. En este momento quedan de mi grupo 12 personas”. Hasta el momento, el concurso es virtual; hay tres chefs famosos a nivel internacional quienes evalúan son ellos Carla Hall, Andrew Zimmern y Aarón Sánchez".

Agregó que: "Cada postulante debe enviar sus recetas, fotos de los platos que hacen y al mismo tiempo, el chef jurado envía entrevistas, formularios que debes responder acerca de esa elaboración para probar el conocimiento del postulante.

Por otra parte, evalúan con los votos de las personas que siguen la cuenta, quienes votan por su chef preferido. De esa manera se lleva al concurso.

Indicó que "El próximo reto es que cada chef participante debe preparar un plato “Me encuentro en esa etapa elaborando los platos para ellos”.

“Me apasiona la cocina, pero sobre todo me apasiona enseñar a las personas desde la cocina, es donde hacemos felices a quienes queremos. Me gustaría montar algún local donde pueda enseñar a cocinar", refirió.

Javier Gutiérrez invita a la comunidad a votar por él, a medida que vaya ascendiendo porque este reto se debe a los votos de las personas que visitan la página, sobre todo los amantes de la cocina.

La página en la que deben apoyarlo es: https://favchef.com/2025/javier-gutierrez

También dejó un mensaje: “Soy venezolano y quiero llevar este mensaje a Nueva York, donde será el concurso final. Los venezolanos de bien somos infinitos".

Noticia al Día/ María Oñate/Pasante

Fotos y videos: Xiomara Solano