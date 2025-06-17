Gian Carlo Di Martino formalizará su candidatura a la Alcaldía de Maracaibo por el PSUV-GPPSB este martes 17-Jun

Este martes 17 de junio, el dirigente político Gian Carlo Di Martino realizará su inscripción oficial como candidato a la Alcaldía del municipio Maracaibo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la sede regional de La Barraca, a las 4:00 p.m.

Según una publicación en su cuenta de Instagram, también está prevista la inscripción de los aspirantes al Concejo Municipal de Maracaibo por parte del PSUV y de los partidos aliados que integran esta coalición.

La postulación de Di Martino se produce tras haber sido uno de los nombres más respaldados en las asambleas internas del PSUV en la capital zuliana.

El exalcalde, quien ya ocupó el cargo entre 2000 y 2008, ha retomado protagonismo político en la región luego de su paso por el servicio diplomático como cónsul en Milán.

La jornada de inscripción marca el inicio formal de su campaña electoral.

Noticia al Día