Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Gian Carlo Di Martino oficializó su candidatura a la Alcaldía de Maracaibo ante el CNE: “Tengo un gran compromiso con mi estado”

También se inscribieron otros aspirantes que buscan ser las primeras autoridades de los demás 20 municipios del Zulia por el GPPSB

Por Greily Nuñez

Gian Carlo Di Martino oficializó su candidatura a la Alcaldía de Maracaibo ante el CNE: "Tengo un gran compromiso con mi estado"
Foto: Will Marval
Gian Carlo Di Martino oficializó, este martes 17 de junio, su candidatura a la Alcaldía de Maracaibo ante el Consejo Nacional Electoral, seccional Zulia.

El abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) formalizó su inscripción en el ente electoral de cara al evento electoral del 25 de julio.

“Vengo a levantar esta ciudad, que pareciera haber salido de una posguerra, y todo ello pasa cuando un estado está en manos de la derecha. Juntos podemos y vamos a hacer de esta la mejor ciudad”, enfatizó el también ex cónsul de Milán y dos veces alcalde de la ciudad durante los períodos 2000-2008.

Vale recordar que Di Martino es politólogo, abogado y profesor, asumió las riendas de la ciudad entre los años 2000 y 2008, con una gestión que aún es recordada por los marabinos.

También formalizaron su inscripción los candidatos a concejales de la tolda roja por Maracaibo y el resto de los 20 municipios de la región.

“El tema de la basura, la vialidad y las plazas es algo inaceptable. Estamos casi a punto de declarar un estado de emergencia. Necesitamos el fortalecimiento del cuerpo policial y de los bomberos, así como de los semáforos. Yo les hablo con toda sinceridad: lo que van a tener acá es un conserje de la ciudad, un hombre humilde”, enfatizó Di Martino en sus declaraciones para la prensa.

El candidato también resaltó el sector comercio, considerándolo un punto indispensable para la economía de la ciudad. “Ahí hay alguien que se hace llamar alcalde, pero pareciera que no sale de su escritorio. Hay mucho por hacer, y juntos volveremos a transformar esta ciudad en la primera de Venezuela”, resaltó Di Martino.

Los candidatos estuvieron acompañados por el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, quien les mostró su respaldo.

"Hoy nuestros candidatos como, Gian Carlo Di Martino por Maracaibo, Héctor Soto por San Francisco y el profesor Frank Carreño por Cabimas, son candidatos que tienen trayectoria, vienen de la academia. Como sabrán, este es el estado que tiene más candidatos a Alcaldes en todo el territorio nacional, por eso estamos seguros de una victoria contundente", afirmó el Gobernador del Zulia.

A continuación la lista de los 21 candidatos:

  • Municipio Almirante Padilla: Marlon José Díaz Delgado
  • Municipio Baralt: Samuel Contreras Blanco
  • Municipio Cabimas: Frank Howard Carreño Castro
  • Municipio Catatumbo: Wilmer Enrique Ariza Meza
  • Municipio Colón: Misledys Carolina Ortigoza Velazco
  • Municipio Francisco Javier Pulgar: Por definir
  • Municipio Indígena Bolivariano Guajira: María Elena Beltrán Castillo
  • Municipio Jesús Enrique Lossada: Carlos Alberto Colina Espeleta
  • Municipio Jesús María Semprún: Lucía del Carmen Mavarez
  • Municipio La Cañada de Urdaneta: Roberto Carlos Soto Rubio
  • Municipio Lagunillas: Minhell Xavier Domínguez
  • Municipio Machiques de Perijá: Marco Antonio Perrotta Ysoldi
  • Municipio Mara: Edgar Segundo Labarca Manarez
  • Municipio Maracaibo: Di Martino Tarquinio Gian Carlo
  • Municipio Miranda: Luselia María García Leal
  • Municipio San Francisco: Héctor Ylich Soto López
  • Municipio Santa Rita: Liz Carolina Piña Castillo
  • Municipio Simón Bolívar: Yesika Antonia Alcántara de Hernández
  • Municipio Sucre: Por defiinir
  • Municipio Rosario de Perijá: Yeili Gabriela García García
  • Municipio Valmore Rodríguez: Yurani del Carmen Pino Graterol
Foto: Will Marval

Noticia al Día

Temas:

