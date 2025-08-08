Gian Carlo Di Martino será juramentado como alcalde de Maracaibo este viernes

Este viernes se llevará a cabo el acto de juramentación de Gian Carlo Di Martino como Alcalde del municipio Maracaibo, en una ceremonia oficial que tendrá lugar en el Teatro Baralt a la 1:00 de la tarde.

Con esta designación, Di Martino asume nuevamente las riendas del gobierno municipal, en el marco del proyecto político revolucionario que impulsa el fortalecimiento de las políticas sociales, el desarrollo urbano y la participación ciudadana.

El evento contará con la presencia de autoridades regionales, representantes del poder popular y dirigentes del movimiento bolivariano, quienes acompañarán al nuevo alcalde en el inicio de su gestión.

Noticia al Día