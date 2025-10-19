Sábado 18 de octubre de 2025
Gobernación afinan detalles para garantizar la seguridad en las Fiestas Patronales

El gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, informó que sostuvo un encuentro con las instituciones nacionales y estadales junto al…

Por María Briceño

Gobernación afinan detalles para garantizar la seguridad en las Fiestas Patronales
Foto: RRSS/Gobernación del Zulia
El gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, informó que sostuvo un encuentro con las instituciones nacionales y estadales junto al G/D Javier Magallanes, jefe de la ZODI y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para afinar detalles con respecto al tema de seguridad para las venideras Fiestas Patronales.

"Nos preparamos para las festividades próximas a la bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y la conmemoración del natalicio del GJ Rafael Urdaneta", dice el post publicado en la cuenta de Instagram de la Gobernación.

Cabe destacar que el próximo sábado, 25 de octubre se llevará a cabo la tradicional Bajada de la Chinita, en la Plazoleta de la Basílica.

