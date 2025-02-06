Martes 19 de agosto de 2025
Gobernación del Zulia avanza en la construcción de la Zona 11 de Maracaibo

Esta ambiciosa iniciativa, ubicado en la avenida 11 está diseñado para convertirse en un boulevard moderno y atractivo

Por Christian Coronel

Gobernación del Zulia avanza en la construcción de la Zona 11 de Maracaibo
La Gobernación del Zulia, bajo la dirección del gobernador Manuel Rosales Guerrero, avanza a pasos agigantados con el proyecto de construcción de lo que será el Boulevard Zona 11 en Maracaibo.

A través del Instituto de Vialidad (INVEZ), se llevan a cabo una serie de esfuerzos para continuar con esta obra que promete ser un motor de desarrollo económico, social y recreativo para la ciudad.

Esta ambiciosa iniciativa, ubicado en la avenida 11 está diseñado para convertirse en un boulevard moderno y atractivo.

Progreso en infraestructura

El INVEZ trabaja en la instalación de tuberías para internet desde la calle 68 hasta la 67B, finalizando así una importante etapa de la instalación de la red.

Paralelamente, se están construyendo aceras y brocales entre las calles 69 y 68, mejorando la accesibilidad y seguridad para los peatones; además, se están colocando adoquines entre las calles 70 y 69, lo que aportará un aspecto más ordenado y estético a la avenida.

En toda la avenida 11 se está llevando a cabo una operación de limpieza y chequeo de ranuras en brocales, aceras y adoquines, asegurando que la vía se mantenga en óptimas condiciones.

Además, han comenzado las fundaciones para la instalación de nuevos postes eléctricos, lo cual mejorará el alumbrado público y la seguridad en la zona.

Impacto de la Zona 11

Uno de los principales beneficios del proyecto es el impulso económico que traerá a la región. La Zona 11 contará con decenas de locales comerciales, incluyendo cafés, restaurantes, salones de fiesta, supermercados y hoteles. Estos espacios no solo generarán oportunidades de inversión, sino que también atraerán a turistas y residentes, fortaleciendo la economía local.

Asimismo, esta propuesta generará múltiples empleos a la ciudadanía. La Zona 11 también se destaca por su enfoque en la recreación y el turismo. Con áreas de esparcimiento, restaurantes al aire libre y un diseño que facilita la movilidad peatonal, el boulevard se convertirá en un espacio ideal para el entretenimiento y el descanso.

Lee también: Gobernación del Zulia inaugura complejo deportivo del barrio Bolívar

Nota de prensa

Temas:

