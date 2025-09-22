Domingo 21 de septiembre de 2025
Zulia

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

En una jornada dedicada a la preservación del ecosistema, la Gobernación del Zulia, liderada por el gobernador Luis Caldera, celebró…

Por María Briceño

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago
Foto: Cortesía
En una jornada dedicada a la preservación del ecosistema, la Gobernación del Zulia, liderada por el gobernador Luis Caldera, celebró el Día Mundial de las Playas con una importante limpieza y recolección de desechos en las orillas del Lago de Maracaibo. Esta actividad contó con la coordinación de la Secretaría de Ambiente y la participación de instituciones del gobierno nacional, brigadas ecosocialistas y voluntarios.

La Bahía de San Carlos, en el municipio Almirante Padilla; el Boulevard Costanero de Cabimas, el Boulevard Padilla de Miranda, la zona de las Palmas en Simón Bolívar, el Bajo en San Francisco, Bellavista y El Rocío en Santa Rita y la Vereda del Lago 2, fueron espacios en los que los participantes retiraron desechos y contaminantes que afectan el vital ecosistema lacustre.

Foto: Cortesía

En la zona costanera de la Vereda del Lago 2, la actividad contó con la presencia del secretario y subsecretario de Ambiente regional, Freddy Rodríguez y Anderson Durán, respectivamente, quienes destacaron la participación de los cuatro niveles de gobierno, cumpliendo con el sexto vértice de la Gran Misión Madre Tierra, “Saneamiento para la Vida” y la séptima transformación del Plan de las 7T.

Rodríguez expuso que la iniciativa no solo se centró en la limpieza, sino que también sirvió como un llamado a la concienciación sobre la importancia de la gestión ambiental y la responsabilidad colectiva.

"Esta actividad es más que una simple limpieza; es un recordatorio de que la responsabilidad de cuidar el ambiente es de todos. Hoy demostramos que, con voluntad y unión, podemos marcar una diferencia significativa en la salud de nuestro ecosistema lacustre", afirmó.

Foto: Cortesía

La jornada de saneamiento es parte de una serie de acciones promovidas por el Gobierno Nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro y para la recuperación y preservación del Lago de Maracaibo, considerado una de las principales reservas de agua dulce del país y un motor económico y cultural para la región.

El esfuerzo conjunto de instituciones del Gobierno Nacional, Municipal y el poder popular refuerza el compromiso de la región con la sostenibilidad y la protección del patrimonio natural.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa

