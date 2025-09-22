Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

En una jornada dedicada a la preservación del ecosistema, la Gobernación del Zulia, liderada por el gobernador Luis Caldera, celebró el Día Mundial de las Playas con una importante limpieza y recolección de desechos en las orillas del Lago de Maracaibo. Esta actividad contó con la coordinación de la Secretaría de Ambiente y la participación de instituciones del gobierno nacional, brigadas ecosocialistas y voluntarios.

La Bahía de San Carlos, en el municipio Almirante Padilla; el Boulevard Costanero de Cabimas, el Boulevard Padilla de Miranda, la zona de las Palmas en Simón Bolívar, el Bajo en San Francisco, Bellavista y El Rocío en Santa Rita y la Vereda del Lago 2, fueron espacios en los que los participantes retiraron desechos y contaminantes que afectan el vital ecosistema lacustre.

Foto: Cortesía

En la zona costanera de la Vereda del Lago 2, la actividad contó con la presencia del secretario y subsecretario de Ambiente regional, Freddy Rodríguez y Anderson Durán, respectivamente, quienes destacaron la participación de los cuatro niveles de gobierno, cumpliendo con el sexto vértice de la Gran Misión Madre Tierra, “Saneamiento para la Vida” y la séptima transformación del Plan de las 7T.

Rodríguez expuso que la iniciativa no solo se centró en la limpieza, sino que también sirvió como un llamado a la concienciación sobre la importancia de la gestión ambiental y la responsabilidad colectiva.

"Esta actividad es más que una simple limpieza; es un recordatorio de que la responsabilidad de cuidar el ambiente es de todos. Hoy demostramos que, con voluntad y unión, podemos marcar una diferencia significativa en la salud de nuestro ecosistema lacustre", afirmó.

Foto: Cortesía

La jornada de saneamiento es parte de una serie de acciones promovidas por el Gobierno Nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro y para la recuperación y preservación del Lago de Maracaibo, considerado una de las principales reservas de agua dulce del país y un motor económico y cultural para la región.

El esfuerzo conjunto de instituciones del Gobierno Nacional, Municipal y el poder popular refuerza el compromiso de la región con la sostenibilidad y la protección del patrimonio natural.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa