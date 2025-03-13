Gobernación del Zulia celebrará el Día de la Afrozulianidad con gaita de tambora en Santa Lucía

Este 16 de marzo, la Gobernación del Zulia a través de la Secretaría de Cultura, rendirá un merecido homenaje a Juan de Dios Martínez, con gaita de tambora, para celebrar el Día de la Afrozulianidad, fecha que conmemora el natalicio de este máximo exponente de la cultura popular.

El acto conmemorativo se realizará el sábado 15 de marzo, en el boulevard de Santa Lucía de Maracaibo, a partir de las 6:00 p.m., en presencia de autoridades regionales y municipales.

El gobernador Manuel Rosales Guerrero decretó el Día de la Afrozulianidad en el año 2006. Este día se celebra el 16 de marzo para honrar la cultura, la historia y las tradiciones de la región.

Viviana Márquez, secretaria de Cultura, informó que dentro de la programación especial incluirá una Gran Gaita de Tambora en vivo que recorrerá las calles de este populoso sector marabino. Además, contará con una presentación dancística y musical que reunirá a 150 artistas en escena conformada por la Escuela Danzas Típicas del Zulia, la agrupación Danzas Típicas Maracaibo, la Escuela de Danzas del Centro Cultural Luis Castillo, la Escuela de Danzas del Instituto Público Municipal de Cultura San Francisco “Juan de Dios Martínez” y de la Escuela de Danzas del Zulia (Danzulia).

Asimismo, la Secretaría de Cultura, junto con la Escuela de Música Tradicional Popular del Zulia “Juan de Dios Martínez”, y el Instituto Municipal de Cultura de San Francisco entregarán reconocimientos a cultores y personalidades destacadas, cuyas contribuciones han enriquecido la grandeza, los valores y las tradiciones de la cultura afrozuliana.

Juan de Dios Martínez, nació el 16 de marzo de 1945, en Bobures, Sur del Lago de Maracaibo. Hijo de Pedro Martínez y María Isabel de Jesús Suárez, fue un hombre de principios, un padre ejemplar y un ferviente defensor de las costumbres afrozulianas que dejaron en la transculturación del estado.

Se destacó como investigador, acumulando más de 70 publicaciones y numerosos reconocimientos, incluyendo distinciones de la UNESCO. Fue el creador y defensor del término “Afrozulianidad” y fundó la Fundación Ajé. Escritor y gran maestro en la difusión de las tradiciones de los pueblos del Sur del Lago de Maracaibo y fue devoto a San Benito de Palermo.

Martínez es una figura fundamental en la cultura popular afrovenezolana y un referente esencial en la construcción del tejido histórico y cultural de las raíces afro en el estado Zulia.

