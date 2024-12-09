Viernes 26 de septiembre de 2025
Zulia

Gobernación del Zulia desplegó Feria de la Hallaca en las parroquias Manuel Dagnino y Juana de Ávila

La Gobernación del Zulia extendió la Feria de la Hallaca y el pasado sábado 7 de diciembre se llevó a…

Por Ernestina García

Gobernación del Zulia desplegó Feria de la Hallaca en las parroquias Manuel Dagnino y Juana de Ávila
Foto. Gobernación del Zulia desplegó Feria de la Hallaca en las parroquias Manuel Dagnino y Juana de Ávila
La Gobernación del Zulia extendió la Feria de la Hallaca y el pasado sábado 7 de diciembre se llevó a cabo con éxito en dos parroquias del municipio Maracaibo.

Los eventos se realizaron a las 8:00 am en las parroquias Juana de Ávila, en la cancha de usos múltiples del sector 13 de San Jacinto, y en la parroquia Manuel Dagnino, en la cancha de usos múltiples de la Escuela Egidio Montesino.

José Troconis, presidente de la fundación Mercados populares del Zulia, aseguró "que estos productos tienen un subsidio de un 30, 40 y un 50% de descuentos para que la gente tenga ese beneficio y puedan hacer su cena Navideña".

En las ferias se ofrecieron variedad de alimentos de primera calidad a precios accesibles, permitiendo a los habitantes de estas comunidades adquirir productos de la cesta básica como arroz, harina, leche, café y aceite. Además, contaron con la venta de proteínas como pollo, huevos, pernil, gallina, carne, mortadela y queso.

Además, se vendieron los ingredientes necesarios para preparar los tradicionales platos navideños, tales como hojas de bijao, alcaparras, pasas, aceitunas, jamón y pabilo, así como condimentos.

Noticia al Día

Fotos NAD: Xiomara Solano/Gob del Zulia

