Gobernación del Zulia despliega Feria de la Hallaca en Maracaibo este sábado 7-Dic

La Gobernación del Zulia ha anunciado la extensión de la Feria de la Hallaca, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de diciembre en dos ubicaciones del municipio Maracaibo.

Los eventos se realizarán en las parroquias Juana de Ávila, en la cancha de usos múltiples del sector 13 de San Jacinto, y en la parroquia Manuel Dagnino, en la cancha de usos múltiples de la Escuela Egidio Montesino, comenzando a las 8:00 a.m.

Esta gran Feria ofrecerá una variedad de alimentos de primera calidad a precios accesibles, permitiendo a los habitantes de estas comunidades adquirir productos esenciales de la cesta básica, como arroz, harina de maíz, leche y aceite. Además, se contará con una selección de proteínas que incluye pollo, huevos, pernil, gallina, carne, mortadela y queso.

Los marabinos también podrán encontrar todos los ingredientes necesarios para preparar los tradicionales platos navideños, tales como hojas de bijao, alcaparras, pasas, aceitunas, jamón y pabilo, así como una amplia gama de condimentos que realzan los sabores de estas festividades.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo continuo del gobernador Manuel Rosales Guerrero por mejorar el poder adquisitivo de los zulianos y garantizar que las mesas de los hogares estén abastecidas con productos de alta calidad.

Noticia al Día / Gobernación del Zulia