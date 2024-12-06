Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Gobernación del Zulia despliega Feria de la Hallaca en Maracaibo este sábado 7-Dic

La Gobernación del Zulia ha anunciado la extensión de la Feria de la Hallaca, que se llevará a cabo el…

Por Andrea Guerrero

Gobernación del Zulia despliega Feria de la Hallaca en Maracaibo este sábado 7-Dic
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Gobernación del Zulia ha anunciado la extensión de la Feria de la Hallaca, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de diciembre en dos ubicaciones del municipio Maracaibo.

Los eventos se realizarán en las parroquias Juana de Ávila, en la cancha de usos múltiples del sector 13 de San Jacinto, y en la parroquia Manuel Dagnino, en la cancha de usos múltiples de la Escuela Egidio Montesino, comenzando a las 8:00 a.m.

Esta gran Feria ofrecerá una variedad de alimentos de primera calidad a precios accesibles, permitiendo a los habitantes de estas comunidades adquirir productos esenciales de la cesta básica, como arroz, harina de maíz, leche y aceite. Además, se contará con una selección de proteínas que incluye pollo, huevos, pernil, gallina, carne, mortadela y queso.

Los marabinos también podrán encontrar todos los ingredientes necesarios para preparar los tradicionales platos navideños, tales como hojas de bijao, alcaparras, pasas, aceitunas, jamón y pabilo, así como una amplia gama de condimentos que realzan los sabores de estas festividades.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo continuo del gobernador Manuel Rosales Guerrero por mejorar el poder adquisitivo de los zulianos y garantizar que las mesas de los hogares estén abastecidas con productos de alta calidad.

Noticia al Día / Gobernación del Zulia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Trump acusa a la ONU:

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Una venezolana lidera la Antropología en Chile

Ivanna Toyo Semeco graduada Summa Cum Laude en la Universidad del Zulia
Regionales

REDIELUZ impulsará el liderazgo y la innovación en su IX Congreso Internacional de Investigación

Este martes, 23 de septiembre, la Universidad del Zulia (LUZ) , en colaboración con la Red de Investigación Estudiantil (REDIELUZ), anunciaron la celebración de su IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria.
Al Dia

Alcalde Di Martino reconoce labor de bomberos de Maracaibo con nuevos equipos para alto riesgo

Se ejecutará un plan de manera articulada entre los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal.
Zulia

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

En el corazón de la comunidad de Brisas del Norte, el Comedor Comunitario "La Bendición de Dios" se ha convertido en un faro de esperanza para muchas familias. Desde su creación, este comedor ha estado brindando apoyo alimentario a 55 niños y niñas, así como a cinco madres lactantes y cinco abuelos de la tercera edad. Sin embargo, la situación se ha vuelto más complicada desde el cierre de la Fundación Alimenta la Solidaridad el 15 de marzo del 2025, lo que ha dejado a la comunidad en la búsqueda de nuevas formas de apoyo.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025