Gobernación del Zulia despliega jornada especial de cedulación en la Alta Guajira

En el marco de la Ruta Nacional de Cedulación Indígena, la Gobernación del estado Zulia impulsó, junto al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minppi), una jornada especial en la comunidad wayuu de Cojoro, parroquia Alta Guajira, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de niños, jóvenes y adultos pertenecientes a los pueblos originarios.

Durante esta iniciativa, articulada con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y diversas instancias regionales y comunales, se han emitido 1.552 cédulas de identidad, de las 2.450 previstas en esta jornada.



La alta participación motivó su extensión por una semana más.

Los procesos atendidos incluyeron la renovación de documentos vencidos y la cedulación por primera vez para jóvenes entre 9 y 17 años. Del total de documentos entregados, 137 corresponden a niños y 1.115 a adultos.

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, destacó el alcance de la jornada: “Consolidando la Zona Binacional de Paz número uno, llegamos a la población de Cojoro, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, garantizando la identidad a los pueblos y comunidades indígenas, en este caso, al pueblo wayuu. Aquí se está articulado, dispuestos siempre, el Saime, el Minppi con nuestra ministra Clara Vidal, la Gobernación del Zulia, con las tres comunas y 42 consejos comunales. Patria para los indios. Venceremos”.

La jornada contó con el respaldo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Cámara Municipal, el Registro Civil y la Intendencia del municipio Guajira, además de las tres comunas indígenas wayuu conformadas por 42 consejos comunales.

En la parroquia Alta Guajira se atendieron las comunas “Donde nace la patria”, que agrupa 13 consejos comunales; “Fuerza del pueblo wayuu”, integrada por 12; y “Unidos por nuestra tierra”, conformada por 17.

De esta manera, el Gobierno reafirma su compromiso con la soberanía y el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, mediante este tipo de acciones en el territorio zuliano.

Noticia al Día / Nota de prensa