Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Gobernación del Zulia impulsa la renovación y modernización de las paradas de rutas de transporte público

Gobernación del Zulia impulsa la renovación y modernización de las paradas de rutas de transporte público. Foto: Cortesía

Por Christian Coronel

Gobernación del Zulia impulsa la renovación y modernización de las paradas de rutas de transporte público
El gobernador Manuel Rosales, a través del Servicio Desconcentrado de mantenimiento y servicios generales del estado Zulia (Sedmazul), continúa sus esfuerzos en la recuperación y modernización de las paradas de rutas de transporte de los corredores viales del estado.

Foto: Cortesía

Los trabajos incluyen la renovación y mejora de las paradas de transporte público en avenidas claves de la región, integrando además el programa educativo "Palabras Mágicas".

Foto: Cortesía

Este programa se dedica a promover la educación y los buenos modales, extendiendo sus beneficios a todos los rincones del estado. Según lo ha afirmado el gobernador, la iniciativa no solo mejora las condiciones viales, sino que también impulsa el civismo y la cultura de respeto entre los ciudadanos.

Foto: Cortesía

Paradas de transporte público renovadas

En Maracaibo, se han renovado varias paradas de transporte público, desde la avenida 8 Santa Rita, donde se intervinieron siete; en la avenida 4 Bella Vista 12, avenida 15 Las Delicias cuatro, avenida Universidad y Milagro Norte una. Asimismo, en el municipio San Francisco se recuperaron tres, en Sierra Maestra.

En total, se han modernizado 28 paradas de transporte público, todas ellas con características mejoradas, como señalización reflectiva, materiales de alta calidad y resistencia, iluminación adecuada y tomas de corriente disponibles.

Foto: Cortesía

Además, cada parada cuenta con mapas y rutas de transporte que facilitan la vida de los peatones. Por su parte, el director del Sedmazul, Alejandro Fernández, destacó que "la característica principal que se aprecia en cada una de estas paradas es la información de las rutas de transporte, de las vías, de los corredores viales principales inauguradas por el gobernador Manuel Rosales".

Fernández añadió que el fomento y la campaña del programa educativo “Palabras Mágicas” buscan que los ciudadanos conozcan los valores de las buenas costumbres, la educación y las normativas de convivencia, como escuchar y saber agradecer.

Con estos avances, la Gobernación del Zulia demuestra su compromiso con la mejora continua de la infraestructura y la promoción de la educación y el civismo en el estado.

Zulia

Zulia

La solidaridad no se clausura: pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

En el corazón de la comunidad de Brisas del Norte, el Comedor Comunitario "La Bendición de Dios" se ha convertido en un faro de esperanza para muchas familias. Desde su creación, este comedor ha estado brindando apoyo alimentario a 55 niños y niñas, así como a cinco madres lactantes y cinco abuelos de la tercera edad. Sin embargo, la situación se ha vuelto más complicada desde el cierre de la Fundación Alimenta la Solidaridad el 15 de marzo del 2025, lo que ha dejado a la comunidad en la búsqueda de nuevas formas de apoyo.
Al Dia

Jazz Baralt celebrará un año de su nacimiento el 3 de octubre en Maracaibo

Los Pachin Brothers estrenarán cinco temas de su propia autoría.
Principal

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

El hotel Chama que era de su mamá,
Al Dia

"Informes de la ONU certifican a Venezuela como territorio libre de cultivos y producción de droga": Canciller Gil

Manifestó que desde el organismo continúan trabajando arduamente para defender la verdad sobre el país ante las falsas acusaciones del imperialismo y sectores extremistas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
