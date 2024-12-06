Gobernación del Zulia impulsa la renovación y modernización de las paradas de rutas de transporte público

El gobernador Manuel Rosales, a través del Servicio Desconcentrado de mantenimiento y servicios generales del estado Zulia (Sedmazul), continúa sus esfuerzos en la recuperación y modernización de las paradas de rutas de transporte de los corredores viales del estado.

Foto: Cortesía

Los trabajos incluyen la renovación y mejora de las paradas de transporte público en avenidas claves de la región, integrando además el programa educativo "Palabras Mágicas".

Foto: Cortesía

Este programa se dedica a promover la educación y los buenos modales, extendiendo sus beneficios a todos los rincones del estado. Según lo ha afirmado el gobernador, la iniciativa no solo mejora las condiciones viales, sino que también impulsa el civismo y la cultura de respeto entre los ciudadanos.

Foto: Cortesía

Paradas de transporte público renovadas

En Maracaibo, se han renovado varias paradas de transporte público, desde la avenida 8 Santa Rita, donde se intervinieron siete; en la avenida 4 Bella Vista 12, avenida 15 Las Delicias cuatro, avenida Universidad y Milagro Norte una. Asimismo, en el municipio San Francisco se recuperaron tres, en Sierra Maestra.

En total, se han modernizado 28 paradas de transporte público, todas ellas con características mejoradas, como señalización reflectiva, materiales de alta calidad y resistencia, iluminación adecuada y tomas de corriente disponibles.

Foto: Cortesía

Además, cada parada cuenta con mapas y rutas de transporte que facilitan la vida de los peatones. Por su parte, el director del Sedmazul, Alejandro Fernández, destacó que "la característica principal que se aprecia en cada una de estas paradas es la información de las rutas de transporte, de las vías, de los corredores viales principales inauguradas por el gobernador Manuel Rosales".

Fernández añadió que el fomento y la campaña del programa educativo “Palabras Mágicas” buscan que los ciudadanos conozcan los valores de las buenas costumbres, la educación y las normativas de convivencia, como escuchar y saber agradecer.

Con estos avances, la Gobernación del Zulia demuestra su compromiso con la mejora continua de la infraestructura y la promoción de la educación y el civismo en el estado.