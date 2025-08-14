Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

La Gobernación del estado Zulia inició este jueves 14 de agosto los trabajos de rehabilitación integral y saneamiento del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo, los cuales se dividirán en tres fases para la recuperación total de ocho instalaciones entre las que destacan el gimnasio cubierto "Pedro Elías Belisario Aponte" y el área de piscinas olímpicas "Rafael Vidal".

Así lo dio a conocer el gobernador Luis Caldera quien en compañía de la primera dama Roselyn López de Caldera, anunció que estos trabajos de remodelación comenzaron a ejecutarse bajo la supervisión del secretario infraestructura Rafic Souki, el ingeniero Rafael Colmenares a cargo de la secretaría de asuntos de energía eléctrica y el secretario de deporte Fidel Madroñero.

Resaltó el primer mandatario regional que la obra comprende limpieza, desmalezamiento, recuperación de cercas perimetrales, identificación de tanquillas, iluminación y revisión de transformadores para reemplazarlos en caso de que sea necesario. Agregó que su equipo de trabajo también evaluará el gimnasio cubierto a fin de repotenciar el sistema de aires acondicionados y otras deficiencias.

"Hemos iniciado estos trabajos de rehabilitación integral del complejo Parque del Sol para recuperar sus ocho instalaciones. Son 13.5 hectáreas que ya estamos interviniendo para ponerlas en funcionamiento y que todos nuestros atletas puedan usarlas. Contamos con un equipo multidisciplinario y esperamos inaugurar estas remodelaciones para el 18 de noviembre, día de La Chinita", dijo el Gobernador.

En este sentido, el Gobernador indicó que los trabajos también involucran la recuperación del complejo de piscinas olímpicas "Rafael Vidal", el cual se encuentra en deplorable estado. Para ello, se reemplazará el sistema de bombeo, las tuberías de suministro de agua y se realizarán reparaciones a toda la infraestructura como gradas, camerinos, salas sanitarias, duchas y vestidores, entre otras áreas.

El primer mandatario regional enfatizó que estos trabajos se realizan de manera simultánea con el Sistema de Atención de los Atletas en la Villa Deportiva del Zulia, "Arquímedes Herrera", a través del cual se remodelará el gimnasio y sus áreas internas para recibir a las 23 delegaciones de deportistas que el próximo 22 de agosto llegarán al Zulia para participar en el Campeonato Nacional de Boxeo.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores / Xiomara Solano