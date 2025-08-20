Gobernación del Zulia intensifica labores de saneamiento en la cañada Guanábana

La Gobernación Bolivariana del Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente (IARA), continúa desarrollando una jornada intensiva de limpieza profunda en la cañada Guanábana, ubicada en la parroquia Luis Hurtado Higuera, que abarca los sectores Cardonal Sur y Veracruz.

Esta intervención se enmarca en el plan de saneamiento ambiental y recuperación de infraestructura impulsado por el gobernador Luis Caldera, en coordinación con el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam) y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. La iniciativa responde a los lineamientos de la Gran Misión Madre Tierra, promovida por el presidente Nicolás Maduro.

Los trabajos contemplan el mantenimiento integral de la cañada, incluyendo la remoción de sedimentos, limpieza de canales y la reconstrucción de un tramo del cajón de drenaje colapsado. Estas acciones permitirán restablecer la vialidad y mejorar las condiciones de movilidad en la zona, beneficiando directamente a las comunidades afectadas.

Equipos técnicos y operativos del IARA, junto a los entes aliados, se mantienen desplegados en el área para avanzar en la rehabilitación de estos espacios, atendiendo las necesidades prioritarias de los habitantes de Cardonal Sur y Veracruz.