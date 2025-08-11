Gobernación del Zulia manifiesta su apoyo al presidente Nicolás Maduro

Este lunes 11 de agosto, la Gobernación del estado Zulia, emitió un comunicado en rechazo de las recientes declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, en contra del presidente Nicolás Maduro.

El comunicado subraya que estos actos por EEUU son parte de un persistente ataque al pueblo venezolano, manifestado en medidas coercitivas unilaterales y un cerco económico diseñado para desestabilizar la nación.

"Desde el Zulia, tierra de leales ratificamos nuestro total apoyo y lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro, en su lucha por la paz, la independencia y la dignidad de Venezuela frente a cualquier injerencia externa", concluye el comunicado.

Noticia al Día