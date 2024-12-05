Gobernación del Zulia rendirá honores al Padre Vílchez por el centenario de su nacimiento

Con una guardia de Honor presidida por el gobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, acompañado de su gabinete Ejecutivo, despedirá el próximo sábado 7 de diciembre a monseñor Luis Guillermo Vílchez Soto, cuyos restos mortales serán inhumados y resguardados en el templo parroquial “Santísimo Cristo de San Francisco”.

La ceremonia será realizada tras la exhumación del día antes, el viernes 6 de diciembre, durante una ceremonia estrictamente privada en la que estará presente su familia y parte del clero zuliano. Está previsto que tras la exhumación sus restos sean trasladados en procesión desde el cementerio municipal San Francisco de Asís a las 4 de la tarde del mismo viernes, en hombros de los Servidores de María y la réplica de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá que reposa en ese centro parroquial, a la que se sumarán la banda “General Rafael Urdaneta”, las autoridades civiles y eclesiásticas, sus familiares y el pueblo sanfranciscano.

La celebración de la Eucaristía se hará en la víspera del día de la Inmaculada Concepción, patrona de la parroquia y de la Vicaría Episcopal. Será así como, en compañía de las autoridades civiles regionales y municipales, el “Padre Vílchez” ocupará para siempre su sitial en la memoria del pueblo al que dedicó su vida y obra.

Noticia al Día / Nota de prensa