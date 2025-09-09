Gobernador Caldera acompaña en Guanare celebración de los 373 años de la Virgen de Coromoto

“Venimos desde el occidente, desde la tierra de la Chinita, del Lago de Maracaibo, a rendir honores a la Patrona de Venezuela Nuestra Señora de Coromoto”, expresó el Gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, desde el templo mariano ubicado en Guanare, estado Portuguesa, en la celebración de los 373 años de la aparición y los 73 de la coronación de la Virgen.

Junto a su par del estado portugueseño, Primitivo Cedeño, el mandatario zuliano destacó la religiosidad popular y la fe de un pueblo que persevera en sus convicciones y que, puntualizó, “defiende el derecho a la paz en oraciones y en plegaria, defendiendo su cultura y el derecho que tienen los venezolanos a expresarse libremente”.

Foto: Cortesía

Expresó que los venezolanos están resteados con la paz, con el encuentro, con la diversidad cultural, con el respeto, con el derecho internacional que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lideriza.

“Reafirmamos la paz desde Guanare para el oriente venezolano, donde este 8 de septiembre donde estamos celebrando la Virgen del Valle. En nuestras aguas, en nuestros mares también defendemos la paz”, reafirmó al felicitar a su homólogo gobernador Cedeño y a alcaldes y alcaldesas, por el trabajo en la dignificación del pueblo.

Foto: Cortesía

El gobernador de Portuguesa destacó la visita y acompañamiento de Caldera y destacó que juntos compartieron la misa solemne, donde pidieron por la paz del pueblo venezolano, para seguir siendo un país devoto y le dé “sindéresis y la inteligencia necesaria a los que gobiernan para definitivamente garantizar la paz del planeta”.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa