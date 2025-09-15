Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Gobernador Caldera acompaña inicia año escolar con una matrícula de más de 660 mil estudiantes

La cifra corresponde a la matrícula registrada en 3.131 instituciones educativas, entre planteles públicos, privados y subvencionados, bajo la administración de la Gobernación del Zulia y del Ejecutivo nacional

Por Andrea Guerrero

Gobernador Caldera acompaña inicia año escolar con una matrícula de más de 660 mil estudiantes
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde la Unidad Educativa Teniente Pedro Camejo, ubicada en el municipio Mara, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, acompañó el inicio del año escolar 2025–2026, en el que se incorporan 669.036 estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria en toda la entidad.

La cifra corresponde a la matrícula registrada en 3.131 instituciones educativas, entre planteles públicos, privados y subvencionados, bajo la administración de la Gobernación del Zulia y del Ejecutivo nacional.

Durante el acto, el mandatario regional estuvo acompañado por autoridades civiles y militares, entre ellas el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI-Zulia), la secretaria regional de Educación, Yamili Suárez, y representantes del municipio Mara.

Caldera destacó que el estado se suma al inicio del período académico convocado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y señaló que comienza la fase de diagnóstico pedagógico y registro de estudiantes, con el objetivo de avanzar hacia la cobertura total de escolaridad.

Asimismo, informó que 74.181 trabajadores del sector educativo —entre personal docente, administrativo y obrero— se incorporaron a sus funciones en los distintos centros de enseñanza del estado.

En materia de infraestructura, el gobernador anunció la rehabilitación completa de la Unidad Educativa Teniente Pedro Camejo, junto a otros 266 planteles que están siendo intervenidos con el apoyo de las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles), las alcaldías y la Gobernación del Zulia.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Lluvias dispersas se esperan en el Zulia durante la noche de este lunes

Lluvias dispersas se esperan en el Zulia durante la noche de este lunes

Alcaldía de Maracaibo:

Alcaldía de Maracaibo: "Dueños de terrenos abandonados deben ponerse a derecho"

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Jefe de Estado Nicolás Maduro reveló haber sido amenazado junto a miembros de su gabinete

Jefe de Estado Nicolás Maduro reveló haber sido amenazado junto a miembros de su gabinete

Presidente Maduro:

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legítima defensa y las relaciones con EEUU están desechas"

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Gobernador Caldera acompaña inicia año escolar con una matrícula de más de 660 mil estudiantes

La cifra corresponde a la matrícula registrada en 3.131 instituciones educativas, entre planteles públicos, privados y subvencionados, bajo la administración de la Gobernación del Zulia y del Ejecutivo nacional
Internacionales

Israel lanza una ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza

La nueva operación militar comenzó horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reuniera con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y altos miembros de su gabinete, se reporta.
Internacionales

Trump confirma que EEUU atacó otra lancha con droga que partió desde Venezuela

En la operación, añade el presidente en un mensaje lleno de mayúsculas enfáticas, murieron tres hombres.
Farándula

James Hetfield mantendrá de por vida a los hijos de Charlie Kirk para que nunca les falte nada

La acción ha sido descrita como un ejemplo de solidaridad fuera del escenario, destacando el lado humano del artista más allá de su trayectoria musical

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025