Gobernador Caldera acompaña inicia año escolar con una matrícula de más de 660 mil estudiantes

Desde la Unidad Educativa Teniente Pedro Camejo, ubicada en el municipio Mara, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, acompañó el inicio del año escolar 2025–2026, en el que se incorporan 669.036 estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria en toda la entidad.

La cifra corresponde a la matrícula registrada en 3.131 instituciones educativas, entre planteles públicos, privados y subvencionados, bajo la administración de la Gobernación del Zulia y del Ejecutivo nacional.

Durante el acto, el mandatario regional estuvo acompañado por autoridades civiles y militares, entre ellas el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI-Zulia), la secretaria regional de Educación, Yamili Suárez, y representantes del municipio Mara.

Caldera destacó que el estado se suma al inicio del período académico convocado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y señaló que comienza la fase de diagnóstico pedagógico y registro de estudiantes, con el objetivo de avanzar hacia la cobertura total de escolaridad.

Asimismo, informó que 74.181 trabajadores del sector educativo —entre personal docente, administrativo y obrero— se incorporaron a sus funciones en los distintos centros de enseñanza del estado.

En materia de infraestructura, el gobernador anunció la rehabilitación completa de la Unidad Educativa Teniente Pedro Camejo, junto a otros 266 planteles que están siendo intervenidos con el apoyo de las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles), las alcaldías y la Gobernación del Zulia.

