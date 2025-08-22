Gobernador Caldera anuncia instalación del Consejo Científico Regional para impulsar los semilleros

Para el impulso de los Semilleros Científicos del Zulia, el Gobernador Bolivariano Luis Caldera anunció que la próxima semana instalará el Consejo Científico Regional, lo cual viene expandiendo el presidente Nicolás Maduro mediante el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología.

La información la ofreció el mandatario este viernes 22 de agosto en el Salón de los Espejos del Palacio de los Cóndores, donde recibió y entregó reconocimientos a los niños y niñas participantes en las Olimpiadas Nacional de Robótica Creativa, evento realizado en Caracas y donde los integrantes de la delegación zuliana fueron reconocidos por su talento y nivel en esta área.

Expresó que en el Zulia se consolidará “esta hermosa misión del Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, quien cree en la juventud, en la educación, en la tecnología. Quien cada día nos hace más fuertes en estos momentos de defensa de soberanía y de la Patria”.

El gobernador Caldera destacó el papel desempeñado en estas olimpiadas que se desarrolló en el Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, ubicado en Fuerte Tiuna, Caracas, donde se conjugó la ciencia, la innovación y el talento de cerca de 200 niños, niñas y jóvenes de 22 estados del país.

“Esta muchachada del Zulia ha obtenido medallas, pero sobre todo esa pasión por la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos hemos contagiado de esta acción del Ministerio para la Ciencia y la Tecnología en la Misión Ciencia Doctor Humberto Fernández Morán, quien es hijo del Zulia y quién es nuestro máximo representante en la ciencia para la vida, porque toda su inventiva fue para el servicio de la humanidad”, expresó el mandatario regional.

El jefe del gobierno zuliano estuvo en compañía de la secretaria de Educación, Yamily; la directora del Centro de Desarrollo de la Calidad educativa en el Zulia, Penélope González; el secretario de Educación Superior, Enrique Parra y el director en el Zulia del Ministerio para la Ciencia y Tecnología, José Lares.

Noticia al Día / Nota de prensa